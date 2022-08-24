Фото ⟩ Премьер Финляндии извинилась за пикантное фото в своей резиденции

#BREAKING: BACK AGAIN - Finland's PM Sanna Marin back in the limelight this time after two of her female friends were pictured TOPLESS and kissing in her official residence pic.twitter.com/uUhu7UbOQX — Insider News (@InsiderNewsKe) August 23, 2022

Обе женщины являются популярными влиятельными лицами в Финляндии. Фотография, сделанная в июле в официальной резиденции премьер-министра Финляндии, во вторник, 23 августа, начала появляться в социальных сетях.

36-летняя Марин извинилась за фото.

Она пояснила, что вечеринка в официальной резиденции в Хельсинки состоялась после музыкального фестиваля Ruisrock. По данным СМИ, фото полуобнаженных женщин было сделано в туалете на первом этаже резиденции.

"Мы ходили в баню, плавали и проводили время вместе", - рассказала Марин. "Такого фото не надо было делать, а в остальном - ничего особенного тогда не произошло".

Уже сообщалось, что одна из самых молодых мировых лидеров Санна Марин стала предметом обсуждения в соцсетях после того, как в интернете всплыло одно видео с ней. На видео, которое изначально было размещено в сторис Instagram, Марин пьет коктейль, активно танцует и подпевает финскому рэперу Петри Нигарда и поп-певице Антти Туйску.

После этого Санна Марин сдала тест на наркотики, результат оказался отрицательным. Санна Марин отметила, что не участвовала в вечеринках, где употреблялись наркотики. Премьер-министр также пояснила, что в 2022 году веселье и танцы не должны считаться неподобающим поведением.