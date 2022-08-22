Премьер Финляндии сдала тест на наркотики после видео с вечеринки: он отрицательный

Отмечается, что Марин сама оплатила проведение анализа.

Сдать тест на наркотики премьер-министр Финляндии решила после того, как в соцсетях появилось видео с вечеринки, где она пела и танцевала вместе с финскими знаменитостями. СМИ обратили внимание на то, что в одном из роликов могли говорить о наркотиках.

Санна Марин отметила, что не участвовала в вечеринках, где употреблялись наркотики. Премьер-министр также пояснила, что в 2022 году веселье и танцы не должны считаться неподобающим поведением.

Уже сообщалось, что одна из самых молодых мировых лидеров Санна Марин стала предметом обсуждения в соцсетях после того, как в интернете всплыло одно видео с ней. На видео, которое изначально было размещено в сторис Instagram, Марин пьет коктейль, активно танцует и подпевает финскому рэперу Петри Нигарда и поп-певице Антти Туйску.