Несколько пользователей социальных сетей сообщили в среду, 24 августа, что низколетящий вертолет был замечен в нескольких районах Риги, таких как Тейка, Межапарк и Пурвциемс.
Видео ⟩ Жители сообщают о низколетящем вертолете в Риге. Что происходит?
Жители сообщают о низколетящем вертолете в Риге. Что происходит?
Kas notiek @Ciekurkalna? Jau kādu pusstundu šis helikopters lido šurpu turpu. Vai kādu meklē? Vai notiek kaut kādas mācības?🤔 #helikopters #Čiekurkalns pic.twitter.com/qezJC3QZOw— Artūrs Kozlovskis (@karturslv) August 24, 2022
Как поясняют в Агентстве гражданской авиации, в конкретном месте проводятся специальные авиационные работы, лазерное сканирование, на которые выданы соответствующие разрешения.
"В рамках специальных авиационных работ воздушному транспорту также разрешен полет на низкой высоте", - говорится в сообщении службы.
Разрешение на полеты на низкой высоте выдано до 2 сентября.
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