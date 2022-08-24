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Видео ⟩ Жители сообщают о низколетящем вертолете в Риге. Что происходит?

rus.tvnet.lv
Жители сообщают о низколетящем вертолете в Риге. Что происходит?
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Фото: mil.lv

Несколько пользователей социальных сетей сообщили в среду, 24 августа, что низколетящий вертолет был замечен в нескольких районах Риги, таких как Тейка, Межапарк и Пурвциемс.

Как поясняют в Агентстве гражданской авиации, в конкретном месте проводятся специальные авиационные работы, лазерное сканирование, на которые выданы соответствующие разрешения.

"В рамках специальных авиационных работ воздушному транспорту также разрешен полет на низкой высоте", - говорится в сообщении службы.

Разрешение на полеты на низкой высоте выдано до 2 сентября.

 
 
 
 

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