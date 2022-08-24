Видео ⟩ Жители сообщают о низколетящем вертолете в Риге. Что происходит?

Kas notiek @Ciekurkalna? Jau kādu pusstundu šis helikopters lido šurpu turpu. Vai kādu meklē? Vai notiek kaut kādas mācības?🤔 #helikopters #Čiekurkalns pic.twitter.com/qezJC3QZOw — Artūrs Kozlovskis (@karturslv) August 24, 2022

Как поясняют в Агентстве гражданской авиации, в конкретном месте проводятся специальные авиационные работы, лазерное сканирование, на которые выданы соответствующие разрешения.

"В рамках специальных авиационных работ воздушному транспорту также разрешен полет на низкой высоте", - говорится в сообщении службы.

Разрешение на полеты на низкой высоте выдано до 2 сентября.