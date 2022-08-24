"Я на миллиметр отсюда не подвинусь". Что нужно знать о Евгении Ройзмане, одном из главных оппозиционеров России

В мае Ройзман получил штраф в 85 тысяч рублей по статье о "неуважении" к власти - за твит, обращенный к главе МИД России Сергею Лаврову. Лавров тогда заявил, что "специальная военная операция" против Украины призвана положить конец "безоглядному курсу на полное доминирование США". "И для этого вы решили свою страну об стену у*** [уничтожить]?" - уточнил оппозиционер.

"Вы бы и в Сахаре без песка остались" - так 23 августа Ройзман прокомментировал новость "Интерфакса" о том, что Россия "в этом году может остаться без сайры".

Несмотря на то, что многие наблюдатели ожидали уголовного преследования Ройзмана из-за его позиции по войне в Украине, уезжать из России он отказывался. Вот что он сказал об этом за полторы недели до обысков у себя дома: "Я привязан к этой земле, я тут родился и вырос. Я на миллиметр отсюда не подвинусь. С чего я побегу? Я люблю свою страну, все риски понимаю, но не могу отсюда уехать, хотя бы потому, что это будет бегство. Я не могу себе такого позволить".