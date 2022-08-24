Передача: Бронзовые скульптуры солдат в Пардаугаве оказались не особо бронзовыми

За два дня в демонтаже памятника в парке Победы был достигнут значительный прогресс - были свалены и раздроблены три скульптуры солдат, разрушен постамент, утром в среду была демонтирована и статуя женского образа.

Скульптуры созданы из бронзы. Сдать металлолом после сноса и оставить себе деньги должен был подрядчик.

Однако сегодня выяснилось - в советские годы происходили махинации. В документации в качестве материала указана бронза, а сейчас выяснилось, что они изготовлены из сплава, в котором только примесь бронзы.

Задача строительного предприятия - все это разрезать на куски или расплавить, чтобы ничего из элементов нельзя было опознать и использовать для идеологических целей. В свою очередь в пруду комплекса спустят воду, рыбу увезут в Рижский зоопарк.

Часть останется в качестве экспозиции зоопарка, а часть скормят зверям. В данный момент еще не известно, какие виды рыб водятся в пруду.