В среду утром, 24 августа, в парке Победы в Пардаугаве продолжаются работы по демонтажу памятника. Вскоре после 9 утра снесли статую женского образа. RUS TVNET рассказывает о происходящих на территории парка работах.
Фото, Видео ⟩ Демонтаж памятника в Пардаугаве: снесли статую женского образа
Работы по сносу упомянутой статуи начались еще накануне, но когда были снесены статуи трех советских воинов, статуя женщины все еще оставалась на своем месте. Сегодня утром работы возобновились, основание статуи было разрушено, а сама она держалась на промышленных домкратах.
Обелиск в среду утром стоит на месте - его еще не демонтировали.
Видео: В Пардаугаве продолжаются работы по демонтажу памятника
Уже сообщалось, что утром во вторник, 23 августа, был начат демонтаж постамента памятника в парке Победы. За первый день демонтажа проведены следующие работы: демонтирована часть площади возле памятника, снесены все три скульптуры солдат, начали сносить и статую женского образа, обелиск пока находится на своем месте.
Галерея: Демонтаж скульптур памятника в Пардаугаве
К вечеру недалеко от памятника стали собираться люди. Полиция сообщила, что во вторник были задержаны 14 человек, которых неоднократно просили прекратить нарушать закон, но они не подчинились требованиям полиции. Нарушители были задержаны и отправлены в полицейские участки, соответственно начаты 14 административных процессов.
Ранее в понедельник, 22 августа, было начато оборудование площадки для демонтажа памятника. Было установлено строительное заграждение и на протяжении 1,5 км - забор безопасности, ограничивающий движение пешеходов. В окрестностях объекта введены ограничения на движение пешеходов и транспорта.
В понедельник вечером возле парка Победы также собрались люди. Полиция задержала семь человек. В течение дня были зафиксированы и два человека, пилотировавшие дроны вблизи памятника. Начаты ведомственные проверки, дроны изъяты.
Контекст:
- 14 июля правительство Латвии поддержало демонтаж 69 монументов, мемориалов, памятных знаков и других объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, в том числе памятника в парке Победы в Пардаугаве.
- На снос памятника предусмотрено потратить около 2,1 миллиона евро. Планируется, что государство будет финансировать до 50% от общих расходов на демонтаж.
- Исполнительный директор Риги Янис Ланге на пресс-конференции 15 июля сообщил, что Музей оккупации информировал самоуправление о том, что ему не нужны фрагменты памятника, поэтому монумент после сноса будет утилизирован.
- Служба государственной безопасности Латвии предупреждала, что при демонтаже памятника нельзя исключать провокаций, в том числе попыток прокремлевски настроенных лиц остановить или отсрочить снос.
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