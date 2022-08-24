Фото, Видео ⟩ Демонтаж памятника в Пардаугаве: снесли статую женского образа

Работы по сносу упомянутой статуи начались еще накануне, но когда были снесены статуи трех советских воинов, статуя женщины все еще оставалась на своем месте. Сегодня утром работы возобновились, основание статуи было разрушено, а сама она держалась на промышленных домкратах.

Обелиск в среду утром стоит на месте - его еще не демонтировали.

Видео: В Пардаугаве продолжаются работы по демонтажу памятника

Уже сообщалось, что утром во вторник, 23 августа, был начат демонтаж постамента памятника в парке Победы. За первый день демонтажа проведены следующие работы: демонтирована часть площади возле памятника, снесены все три скульптуры солдат, начали сносить и статую женского образа, обелиск пока находится на своем месте.

Галерея: Демонтаж скульптур памятника в Пардаугаве

К вечеру недалеко от памятника стали собираться люди. Полиция сообщила, что во вторник были задержаны 14 человек, которых неоднократно просили прекратить нарушать закон, но они не подчинились требованиям полиции. Нарушители были задержаны и отправлены в полицейские участки, соответственно начаты 14 административных процессов.