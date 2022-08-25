Борис Джонсон: затянем пояса, чтобы дать отпор России

Британский премьер объявил также о дополнительном пакете военной помощи Украине на сумму в 54 млн фунтов (63,7 млн долларов). Этот пакет включает 2 тыс. беспилотников, в том числе дронов-камикадзе.

Этот визит в Украину, скорее всего, станет последним для Бориса Джонсона в качестве премьер-министра, поскольку уже 6 сентября ему предстоит покинуть пост.

В Киеве ему вручили Орден свободы - высшую украинскую награду, которую может получить иностранец, а президент Зеленский открыл почетную табличку в честь британского премьер-министра на Алее мужества рядом со зданием Рады. Владимир Зеленский на своей страничке в Фейсбуке также поблагодарил его за "бескомпромиссную поддержку их страны с первых дней полномасштабной российской агрессии и за непоколебимую защиту интересов Украины на международной арене".

"Наша страна счастлива иметь такого друга!" - написал Зеленский.

Политическое завещание Джонсона

Как считают британские политические обозреватели, Борис Джонсон хочет, чтобы его премьерство запомнилось тремя главными вещами: завершением процесса брексита, массовой вакцинацией от ковида и поддержкой Украины в войне с Россией.

Сам Джонсон признавался коллегам, что никогда не станет ставить палки в колеса своему преемнику, если только тот не решит "смягчить" британскую позицию по Украине.

Оба кандидата на пост премьера уже пообещали, что эта поддержка не ослабнет.

Помимо Бориса Джонсона, Украину поздравили с очередной годовщиной независимости многие другие западные лидеры.

По словам президента США Джо Байдена, украинцы "вдохновляют весь мир своим невероятным мужеством и приверженностью идеалам свободы". Байден также подтвердил, что выделяет Киеву новый, самый крупный на сегодняшний день пакет военной помощи на 3 млрд долларов на закупки оружия и военного снаряжения.