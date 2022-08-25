24 августа было важной датой для украинцев - это годовщина независимости государства, в то же время исполнилось полгода, с тех пор как Россия начала войну. Ныне живущие в Латвии украинцы признают, что здесь хорошо, но так хочется вернуться домой, сообщает ReTV.
"Очень хочется домой": украинские беженцы в Латвии
Спортивный тренер Мария Дубас из Киева сейчас живет в Валмиере вместе со своими детьми, а также заботится о нескольких подростках, родители которых остались в Украине. Женщина ReTV рассказывает, что предупреждения о возможных особо жестоких нападениях русских войск в эти дни вызывали волнение и грусть. "Мы не дома, даже немного поплакали с утра.
Но для нас этот день очень важный, мы празднуем этот праздник, 31 год с нашей независимости. Очень хочется домой".
Вернуться на родину - самая большая мечта семьи, хотя Мария постепенно осваивает латышский язык и дети 1 сентября начнут школу в латвийской школе. Спортивный тренер заметила, что в Валмиере мало людей используют русский язык. "Мы не сожалеем об этом, мы очень хорошо понимаем, вы латвийцы и вы должны говорить на своем языке. В Украине, в Донецкой области, где начались все беспорядки, там была очень сильная пропаганда, там действительно были люди, которые кричали: "Путин, приходи нам на помощь!" После этого эти люди очень сожалели, они приезжали к нам в Киев, поехали в Западную Украину, они изменили свое отношение. Я встречала людей, которые признают, что ошибались. Но теперь уже война. Мне очень не хочется, чтобы у вас так случилось".
День независимости Украины отмечался также в открытом этим летом украинском ресторане в Бигауньциемсе. Для гостей на столах украинская еда - сало и коктейли в цветах флага. Семья администратора ресторана в Латвию приехала из Северодонецка. По его словам, семья уже в 2014 году была вынуждена покинуть дом в Донецкой области. Администратор ресторана Sho Ольга Шкурх:
"Это болезненно, страшно, мы очень переживаем, трудно открыть всю эту смесь ощущений, которые были в нас из-за того, что приходилось покидать свою страну.
Мы не могли не ехать, потому что у нас есть дети, а также родители, привезли и животных".
В Латвии семья полна решимости работать, чтобы заработать здесь и, когда будет можно, вернуться на родину. С оставшимися там Ольга регулярно общается. "Верят в победу, верят в будущее, верят в нашу нацию, в наших людей. Это гордость и национальное единство. В социальных сетях все размещают новости, отправляют фотографии друг другу с украинскими видами, это праздник, который объединяет нас. Мы как бы далеко друг от друга, но в то же время мы вместе и объединены".
Другие украинцы, с которыми говорило ReTV, также признают, что в Латвии все добры и помогают, но очень хочется домой. Им важно, чтобы дети могли вернуться и расти в своей, безопасной стране.
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