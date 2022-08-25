"Очень хочется домой": украинские беженцы в Латвии

Спортивный тренер Мария Дубас из Киева сейчас живет в Валмиере вместе со своими детьми, а также заботится о нескольких подростках, родители которых остались в Украине. Женщина ReTV рассказывает, что предупреждения о возможных особо жестоких нападениях русских войск в эти дни вызывали волнение и грусть. "Мы не дома, даже немного поплакали с утра.

Вернуться на родину - самая большая мечта семьи, хотя Мария постепенно осваивает латышский язык и дети 1 сентября начнут школу в латвийской школе. Спортивный тренер заметила, что в Валмиере мало людей используют русский язык. "Мы не сожалеем об этом, мы очень хорошо понимаем, вы латвийцы и вы должны говорить на своем языке. В Украине, в Донецкой области, где начались все беспорядки, там была очень сильная пропаганда, там действительно были люди, которые кричали: "Путин, приходи нам на помощь!" После этого эти люди очень сожалели, они приезжали к нам в Киев, поехали в Западную Украину, они изменили свое отношение. Я встречала людей, которые признают, что ошибались. Но теперь уже война. Мне очень не хочется, чтобы у вас так случилось".