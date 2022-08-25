Гребенщиков сдает жилье в Питере. Сколько стоит арендовать квартиру артиста?

Квартира расположена на Гончарной улице - в самом центре Санкт-Петербурга. Площадь недвижимости - 130 квадратных метров. "Этаж 5. Квартира после капремонта. Большая кухня, просторная ванная с гидромассажем, 3 комнаты плюс балкон", - указано в тексте объявления.

Съемщикам обещают тихое и спокойное проживание - из соседей на этаже будет только пожилая пара. "Фонтанка" пишет, что стоимость проживания обойдется в 80 тысяч рублей (около 1333 евро), а также 5-6 тысяч (80-100 евро) на коммунальные услуги летом и около 10 тысяч (166 евро) - зимой.

На данный момент Гребенщиков проживает в Лондоне и не планирует возвращаться в Россию в ближайшее время. Поиском жильцов занимается его сын Глеб Гребенщиков.

Напомним, из-за активной гражданской позиции многие музыканты и артисты вынуждены были покинуть Россию. Среди них Рената Литвинова, Земфира, Борис Гребенщиков, Чулпан Хаматова, Максим Галкин и многие другие.