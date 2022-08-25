ФСБ задержала в Калининграде сторонника "Азова": он "готовил теракты на объектах Балтийского флота"

По версии ФСБ, гражданин РФ 1967 года рождения собирался совершить диверсионно-террористические акции в отношении объектов Балтийского флота ВМФ РФ и военнослужащих, а также аэропорта "Храброво".

В ФСБ заявили, что подозреваемый выполнял указания координаторов "Азова", а после совершения терактов собирался уехать на территорию "сопредельного государства".

По данным российской спецслужбы, у подозреваемого нашли взрывное устройство мощностью около пяти килограммов в тротиловом эквиваленте.

В ФСБ утверждают, что задержанный дал признательные показания. ФСБ распространила видео с частью допроса подозреваемого. На записи мужчина рассказал, что в марте связался с представителями Украины через Telegram, а в июле ему написали участники полка "Азов". По его словам, ему приказали взорвать объект, находящийся в поселке Переславское (это объект Балтийского флота).

Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном изготовлении оружия.