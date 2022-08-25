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В выходные дни в нескольких районах Риги из крана может идти мутная вода

rus.tvnet.lv
В выходные дни в нескольких районах Риги из крана может идти мутная вода
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Фото: Pixabay

С 20:00 пятницы, 26 августа, до 20:00 воскресенья, 28 августа, будет проведена промывка магистральных водопроводов улиц Кришьяня Барона, Пернавас, Вагону и Августа Деглава, в результате чего в Гризинькалнсе, Пурвциемсе, Плявниеках и Улброке в течение нескольких дней после работ из крана может идти мутная вода. Об этом агентству LETA сообщил координатор по коммуникациям Rīgas ūdens Сандрис Ванзович.

Водопровод будет промыт на участке от дома на улице Кришьяня Барона, 130, по улицам Пернавас, Вагону и Августа Деглава до дома на улице Робежу, 8, возле ротационного круга в Улброке. На время промывочных работ будет временно прекращена подача воды в зданиях на улице Ата, 5, 5а, на улице Аугшиела, 1 (Ледовый холл стадиона "Даугава") и на улице Балтинавас, 1.

Промывка магистральных водопроводов необходима для обеспечения более качественной питьевой воды, пояснил Ванзович. По его словам, питьевая вода также будет полностью безопасна для здоровья и потребления при выполнении этих работ. В случае помутнения воды перед употреблением рекомендуется ее немного слить.

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