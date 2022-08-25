В выходные дни в нескольких районах Риги из крана может идти мутная вода

Водопровод будет промыт на участке от дома на улице Кришьяня Барона, 130, по улицам Пернавас, Вагону и Августа Деглава до дома на улице Робежу, 8, возле ротационного круга в Улброке. На время промывочных работ будет временно прекращена подача воды в зданиях на улице Ата, 5, 5а, на улице Аугшиела, 1 (Ледовый холл стадиона "Даугава") и на улице Балтинавас, 1.

Промывка магистральных водопроводов необходима для обеспечения более качественной питьевой воды, пояснил Ванзович. По его словам, питьевая вода также будет полностью безопасна для здоровья и потребления при выполнении этих работ. В случае помутнения воды перед употреблением рекомендуется ее немного слить.