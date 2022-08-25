С 20:00 пятницы, 26 августа, до 20:00 воскресенья, 28 августа, будет проведена промывка магистральных водопроводов улиц Кришьяня Барона, Пернавас, Вагону и Августа Деглава, в результате чего в Гризинькалнсе, Пурвциемсе, Плявниеках и Улброке в течение нескольких дней после работ из крана может идти мутная вода. Об этом агентству LETA сообщил координатор по коммуникациям Rīgas ūdens Сандрис Ванзович.
В выходные дни в нескольких районах Риги из крана может идти мутная вода
В выходные дни в нескольких районах Риги из крана может идти мутная вода
Водопровод будет промыт на участке от дома на улице Кришьяня Барона, 130, по улицам Пернавас, Вагону и Августа Деглава до дома на улице Робежу, 8, возле ротационного круга в Улброке. На время промывочных работ будет временно прекращена подача воды в зданиях на улице Ата, 5, 5а, на улице Аугшиела, 1 (Ледовый холл стадиона "Даугава") и на улице Балтинавас, 1.
Промывка магистральных водопроводов необходима для обеспечения более качественной питьевой воды, пояснил Ванзович. По его словам, питьевая вода также будет полностью безопасна для здоровья и потребления при выполнении этих работ. В случае помутнения воды перед употреблением рекомендуется ее немного слить.
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