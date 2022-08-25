Предупреждают о телефонных мошенниках: они дублируют номера экстренных служб 110 и 112

Со среды, 24 августа, зафиксировано более 600 звонков, совершенных мошенниками с дублированием номеров 110 и 112. Наибольшее количество таких звонков совершено с номера 110.

Компания сообщила о ситуации в Государственную полицию и Службу государственной безопасности.

Менеджер по корпоративным отношениям и связям с общественностью Bite Latvija Уна Ахуна-Озола рассказала, что на дисплее своего телефона получатель звонка видит номер телефона экстренных служб - 112 или 110. Во время разговора мошенники интересуются персональными данными получателя звонка, например, просят назвать точное имя и фамилию, персональный код и другую личную информацию.

При этом, если звонок был пропущен, перезванивая на номер 110 или 112, люди попадают в настоящие колл-центры экстренных служб.

"В настоящее время телефонные мошенники нашли новый, очень изощренный способ получения персональных данных жителей путем использования их доверия к оперативным службам. Мы проинформировали ответственные службы о сложившейся ситуации. Сейчас делаем все возможное, чтобы блокировать такие звонки по крайней мере в сети Bite. Одновременно мы просим жителей проявлять бдительность, отвечая на звонки", - поясняет Ахуна-Озола.