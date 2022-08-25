Временно перекрыто дорожное движение на территориях у парка Победы

Госпоиция отмечает, что движение закрыто как для пешеходов, так и для всех транспортных средств, включая общественный транспорт. Как только движение будет восстановлено, Госполиция сообщит об этом.

Уже сообщалось, что в Риге, в Пардаугаве, сегодня начинается демонтаж последнего элемента советского монумента в парке Победы - обелиска. RUS TVNET ведет прямую трансляцию с места событий.

По наблюдениям агентства LETA, сегодня утром были спущены остававшиеся у памятника флаги Латвии и Украины. Строители продолжают расчищать бассейн возле обелиска.

Последний элемент монумента - 79-метровая стела, увенчанная звездами.

При демонтаже памятника используется метод дробления, и планируется, что памятник упадет в сторону расположенного на территории бассейна.

По всему периметру монумента собрались несколько десятков человек. Мэр Риги Мартиньш Стакис призывает жителей не посещать парк Победы в Пардаугаве, где начался демонтаж последнего элемента советского памятника – обелиска.

С целью вовремя подготовиться к задержанию возможных протестующих прибыл полицейский автофургон, в котором обычно осуществляется конвоирование задержанных и заключенных.

Работы по сносу комплекса памятников начались утром во вторник, 23 августа. Во вторник днем строители повалили три бронзовые статуи советских воинов, а в среду вскоре после 9 часов была демонтирована статуя женщины.

Демонтаж комплекса памятников идет очень быстро, Рижская дума заранее не оглашает этапы сноса.