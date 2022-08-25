В четверг вечером, 25 августа, в социальных сетях стали распространяться призывы прийти в парк Победы и выразить свое несогласие с демонтажем памятника. Государственная полиция в своем Twitter призвала людей воздержаться от провокаций и не собираться в парке Победы.
Фото, видео ⟩ Вечер после сноса памятника: что происходило в парке Победы
"На данный момент до сведения служб дошла информация, что в этот вечер некие провокаторы, личности которых уже установлены, призывают к массовому собранию. Не приходите, воздержитесь от подобных действий и не устраивайте провокаций. Действия полиции будут строгими, незамедлительными, наказания - суровыми", - предупредили в полиции.
🔴 Šobrīd dienestu redzeslokā nonākusi info, ka šovakar atsevišķi provokatori, kuru personības jau noskaidrotas, saziņas vietnēs aicina uz masveida pulcēšanos. Nenāciet, atturieties no šādām darbībām un neveiciet provokācijas. Policijas rīcība būs stingra, tūlītēja, sodi - bargi. pic.twitter.com/RsvrqPnv7m— Valsts policija (@Valsts_policija) August 25, 2022
Что происходит сейчас?
По словам очевидцев, практически к каждому подозрительному прохожему подходят сотрудники полиции, проверяют сумки и удостоверения личности, с фонариками патрулируют территорию парка. Также сообщается, что правоохранители остановили проезжавший мимо автобус и начали проверять нескольких пассажиров.
На улицах Риги также была замечена колонна полицейских автомобилей с водометом, а Служба госбезопасности в своем Twitter призвала всех, у кого имеется информация о готовящихся возможных провокациях, сообщить об этом, написав на электронную почту info@vdd.gov.lv.
Видео: Работа полиции вечером 25 августа в парке Победы
Группа молодых людей рассказала порталу TVNET, что они пришли в парк Победы с безалкогольным шампанским, чтобы отпраздновать снос обелиска песнями.
Видео: Пение вечером 25 августа у парка Победы
Как сообщалось, обстановка в парке Победы во время демонтажа стелы памятника была спокойной, без значительных происшествий, однако днем четыре человека были задержаны за неподчинение требованиям полиции.
Вечером полиция в парке Победы провела переговоры с мужчиной, принесшим цветы, чтобы возложить их на месте памятника.
Видео: Переговоры полиции с желающим возложить цветы
По информации очевидцев, полиция также задержала женщину, которая отказалась назвать себя.
Вечером во вторник, 23 августа, когда демонтаж памятника только начинался, в парке в Пардаугаве собрались несколько десятков человек. Полиция советовала людям разойтись. Для рассредоточения населения были использованы сирены.
Полиция сообщила, что за вторник были задержаны 14 человек, которых неоднократно просили прекратить нарушать закон, но они не подчинились требованиям полиции. Они были задержаны и отправлены в полицейские участки, соответственно начаты 14 административных процессов.
Галерея: Вечер 23 августа в парке Победы в Пардаугаве
Госполиция напоминает, что в эти дни возможны повышенные риски конфронтации среди людей и групп разных взглядов.
"Зафиксированы целенаправленные случаи и ситуации, когда люди провоцируют или осознанно вмешиваются в локальные конфликты, которые основаны на национальных настроениях и эмоциях", - сказано в заявлении полиции.
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