Фото, видео ⟩ Вечер после сноса памятника: что происходило в парке Победы

Видео: Работа полиции вечером 25 августа в парке Победы

Группа молодых людей рассказала порталу TVNET, что они пришли в парк Победы с безалкогольным шампанским, чтобы отпраздновать снос обелиска песнями.

Видео: Пение вечером 25 августа у парка Победы

Как сообщалось, обстановка в парке Победы во время демонтажа стелы памятника была спокойной, без значительных происшествий, однако днем четыре человека были задержаны за неподчинение требованиям полиции.

Вечером полиция в парке Победы провела переговоры с мужчиной, принесшим цветы, чтобы возложить их на месте памятника.

Видео: Переговоры полиции с желающим возложить цветы

По информации очевидцев, полиция также задержала женщину, которая отказалась назвать себя.

Вечером 25 августа возле парка Победы Фото: Jānis Vingris/TVNET

Вечером во вторник, 23 августа, когда демонтаж памятника только начинался, в парке в Пардаугаве собрались несколько десятков человек. Полиция советовала людям разойтись. Для рассредоточения населения были использованы сирены.

Полиция сообщила, что за вторник были задержаны 14 человек, которых неоднократно просили прекратить нарушать закон, но они не подчинились требованиям полиции. Они были задержаны и отправлены в полицейские участки, соответственно начаты 14 административных процессов.

Галерея: Вечер 23 августа в парке Победы в Пардаугаве

Госполиция напоминает, что в эти дни возможны повышенные риски конфронтации среди людей и групп разных взглядов.

"Зафиксированы целенаправленные случаи и ситуации, когда люди провоцируют или осознанно вмешиваются в локальные конфликты, которые основаны на национальных настроениях и эмоциях", - сказано в заявлении полиции.