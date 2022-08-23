Видео ⟩ Что происходило у памятника в Пардаугаве в день начала его сноса

"Обращаем внимание, что такие действия создают дополнительные риски безопасности, причем любые обострения могут быть использованы в пользу агрессора. Службы фиксируют все такие случаи, каждая такая ситуация оценивается тщательно, уделяя особое внимание мотивации и тому, какова цель действий. Государственная полиция повторно призывает лиц не приходить, не собираться на территории парка Победы, а также не начинать и не вмешиваться в провокации", - подчеркивает Госполиция, отметив, что стражи порядка и в дальнейшем будут в высокой готовности реагировать и контролировать ситуацию на территории парка Победы.

К памятнику приезжали и политики, например, сопредседатель "Русского союза Латвии" Татьяна Жданок и глава партии "Стабильности!" Алексей Росликов. По наблюдениям очевидцев, Жданок пробыла возле памятника минут 10-15 и уехала. Она также пыталась перейти улицу в неположенном месте.

Как сообщалось, во вторник, 23 августа, был начат демонтаж постамента памятника в парке Победы. Уже снесены все три скульптуры солдат. Начали сносить и статую женского образа, обелиск пока находится на своем месте.

Территорию вокруг памятника охраняют полицейские. В настоящее время огорожена не только территория непосредственно вокруг монумента, но и часть территории парка по другую сторону улицы Бариню. Движение пешеходов по этой улице приостановлено.

В связи с демонтажем памятника в парке Победы до 12 сентября ограничено движение транспорта в этом районе. В это время также закрыта для транспорта также автостоянка возле парка Победы.