После 21:00 вторника, 23 августа, у памятника в парке Пардаугаве собрались несколько десятков человек, полиция призвала всех рассредоточиться, сообщили журналисты портала TVNET с места событий.
Видео ⟩ Что происходило у памятника в Пардаугаве в день начала его сноса
По наблюдениям TVNET, около 21:00 в парке возле памятника начали собираться несколько десятков людей, чтобы выразить осуждение сноса. Полиция советовала людям разойтись. Для рассеивания населения были использованы сирены.
В некоторых Telegram-каналах рижан призывали прийти к 21:00 к памятнику и петь там военные песни советского времени, но, судя по сообщениям очевидцев, подобная акция так и не началась. Однако, отдельные лица пробовали исполнить "Темную ночь", зачитывая слова песни с мобильных телефонов.
Некоторые люди пытались возложить цветы в парке возле парка Победы, но и оттуда полиция просила их убрать.
Полиция сообщила, что за вторник было задержано 14 человек, которых неоднократно просили прекратить нарушать закон, но они не подчинились требованиям полиции. Они были задержаны и отправлены в полицейские участки, соответственно начаты 14 административных процессов.
Госполиция напоминает, что в эти дни возможны повышенные риски конфронтации среди людей и групп разных взглядом.
"Зафиксированы целенаправленные случаи и ситуации, когда люди провоцируют или осознанно вмешиваются в локальные конфликты, которые основаны на национальных настроениях и эмоциях", - сказано в заявлении полиции.
"Обращаем внимание, что такие действия создают дополнительные риски безопасности, причем любые обострения могут быть использованы в пользу агрессора. Службы фиксируют все такие случаи, каждая такая ситуация оценивается тщательно, уделяя особое внимание мотивации и тому, какова цель действий. Государственная полиция повторно призывает лиц не приходить, не собираться на территории парка Победы, а также не начинать и не вмешиваться в провокации", - подчеркивает Госполиция, отметив, что стражи порядка и в дальнейшем будут в высокой готовности реагировать и контролировать ситуацию на территории парка Победы.
К памятнику приезжали и политики, например, сопредседатель "Русского союза Латвии" Татьяна Жданок и глава партии "Стабильности!" Алексей Росликов. По наблюдениям очевидцев, Жданок пробыла возле памятника минут 10-15 и уехала. Она также пыталась перейти улицу в неположенном месте.
Как сообщалось, во вторник, 23 августа, был начат демонтаж постамента памятника в парке Победы. Уже снесены все три скульптуры солдат. Начали сносить и статую женского образа, обелиск пока находится на своем месте.
Территорию вокруг памятника охраняют полицейские. В настоящее время огорожена не только территория непосредственно вокруг монумента, но и часть территории парка по другую сторону улицы Бариню. Движение пешеходов по этой улице приостановлено.
В связи с демонтажем памятника в парке Победы до 12 сентября ограничено движение транспорта в этом районе. В это время также закрыта для транспорта также автостоянка возле парка Победы.
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