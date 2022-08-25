Обстановка в парке Победы во время демонтажа стелы памятника была спокойной и без значительных происшествий, однако четыре человека были задержаны за неподчинение требованиям полиции, сообщили агентству LETA в Госполиции.
Во время демонтажа стелы были задержаны четыре человека
Видео: момент падения стелы
Среди задержанных два человека публично выкрикивали лозунги, прославляющие Россию и ее агрессию. Начаты процессы об административных нарушениях, в ходе которых будут оцениваться возможные нарушения этих лиц.
Также за неподчинение требованиям полиции была задержана женщина, пытавшаяся перелезть через забор, ограничивающий парк Победы.
Нарушительница оштрафована на 100 евро. Все эти нарушения не связаны между собой.
Видео: съемка демонтажа памятника с дрона полиции
За последние сутки возбуждено 27 процессов об административных правонарушениях и три ведомственных проверки о нарушениях порядка использования дронов.
Поскольку процесс разборки руин продолжается, Государственная полиция в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией и партнерскими службами будет продолжать следить за общественным порядком и безопасностью и "быть в состоянии повышенной готовности, чтобы реагировать на любую ситуацию".
Галерея: задержание людей 23 августа у памятника в парке Победы
Уже сообщалось, сегодня днем в четверг, 25 августа, в Пардаугаве, в парке Победы, снесли самый большой памятник советской эпохи в Латвии и Балтии, демонтировав последний элемент комплекса - 79-метровый обелиск, вершину которого украшали звезды.
Демонтаж стелы длился примерно семь часов, падение вызвало грохот и сильный всплеск воды в бассейне. Падение обелиска, посвященного советской армии, собравшиеся наблюдатели встретили аплодисментами.
К месту демонтажа памятника потихоньку подходили люди, но большого скопления вокруг огороженной и усиленно охраняемой территории не наблюдалось. Видимых провокаторов или иных лиц, выражающих недовольство происходящим, не замечено.
После того, как обелиск был снесен, полиция быстро восстановила движение на близлежащих улицах, однако движение пешеходов по-прежнему существенно ограничено, и к руинам памятника невозможно подойти.
Люди собрались , чтобы лично посмотреть на демонтаж обелиска:
Видео полиции о демонтаже обелиска с высоты птичьего полета:
Видео очевидца: падение обелиска в парке Победы:
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