Во время демонтажа стелы были задержаны четыре человека

Видео: момент падения стелы

Среди задержанных два человека публично выкрикивали лозунги, прославляющие Россию и ее агрессию. Начаты процессы об административных нарушениях, в ходе которых будут оцениваться возможные нарушения этих лиц.

Также за неподчинение требованиям полиции была задержана женщина, пытавшаяся перелезть через забор, ограничивающий парк Победы.

Нарушительница оштрафована на 100 евро. Все эти нарушения не связаны между собой.

Видео: съемка демонтажа памятника с дрона полиции

За последние сутки возбуждено 27 процессов об административных правонарушениях и три ведомственных проверки о нарушениях порядка использования дронов.

Поскольку процесс разборки руин продолжается, Государственная полиция в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией и партнерскими службами будет продолжать следить за общественным порядком и безопасностью и "быть в состоянии повышенной готовности, чтобы реагировать на любую ситуацию".

Галерея: задержание людей 23 августа у памятника в парке Победы