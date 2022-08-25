Турция обещает расширить наступление в Сирии

"Я еще раз заявляю всему миру, что наша борьба не закончится, пока мы не обезопасим нашу южную границу 30-километровым коридором", - заявил президент своим сторонникам в Битлисе, на юго-востоке страны.

Турция уже заняла территории на севере Сирии вдоль границы.

В апреле Эрдоган предупредил, что новое наступление заставит отступить дальше на юг Отряды народной самообороны курдов (YPG).

Россия и Иран, которые помогают сирийскому правительству в его войне против поддерживаемых Турцией повстанцев, ранее призывали Анкару воздержаться от нового вторжения.

Вашингтон также отдельно предупредил Анкару, что новое турецкое вторжение может отвлечь силы от борьбы с боевиками "Исламского государства".

"Мы знаем о лицемерии сил, которые начинают операции, когда захотят, и указывают на нас пальцем", — сказал Эрдоган.

"Мы продолжим эти операции в соответствии с нашими планами и исходя из приоритетов безопасности нашей страны. Как мы всегда говорим, однажды ночью мы можем прийти неожиданно", — предупредил президент Турции.

Гражданская война в Сирии началась в 2011 году, и конфликт постепенно раздробился на многих фронтах между курдскими силами, умеренными и радикальными суннитскими повстанцами, правительственными войсками и лояльными им военизированными группировками.