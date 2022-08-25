Турция полна решимости осуществить запланированное вторжение в северную Сирию против курдских сил, несмотря на возражения других стран, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 25 августа.
Турция обещает расширить наступление в Сирии
"Я еще раз заявляю всему миру, что наша борьба не закончится, пока мы не обезопасим нашу южную границу 30-километровым коридором", - заявил президент своим сторонникам в Битлисе, на юго-востоке страны.
Турция уже заняла территории на севере Сирии вдоль границы.
В апреле Эрдоган предупредил, что новое наступление заставит отступить дальше на юг Отряды народной самообороны курдов (YPG).
Россия и Иран, которые помогают сирийскому правительству в его войне против поддерживаемых Турцией повстанцев, ранее призывали Анкару воздержаться от нового вторжения.
Вашингтон также отдельно предупредил Анкару, что новое турецкое вторжение может отвлечь силы от борьбы с боевиками "Исламского государства".
"Мы знаем о лицемерии сил, которые начинают операции, когда захотят, и указывают на нас пальцем", — сказал Эрдоган.
"Мы продолжим эти операции в соответствии с нашими планами и исходя из приоритетов безопасности нашей страны. Как мы всегда говорим, однажды ночью мы можем прийти неожиданно", — предупредил президент Турции.
Гражданская война в Сирии началась в 2011 году, и конфликт постепенно раздробился на многих фронтах между курдскими силами, умеренными и радикальными суннитскими повстанцами, правительственными войсками и лояльными им военизированными группировками.
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