Видео ⟩ Как будем вакцинироваться от Covid-19 осенью?

Как пояснил специалист, впредь имеющиеся в актуальный момент вакцины будут называться оригинальными, а вакцины, специфически дополненные в текущем сезоне, будут называться адаптированными, например, это бивалентные вакцины, подготовленные для омикрон-варианта вируса в нынешнем сезоне.

Бивалентные вакцины - это те, которые содержат антиген против двух типов вируса - классического и омикрон-штамма, объяснил представитель IVP. Таким образом, согласно исследованиям, гарантируется значительно более надежная защита от Covid-19. Судя по лабораторным данным, отмечает Дзалбс, синтез антител, специфичный для омикрон-варианта, в восемь раз более выражен, чем при использовании оригинальных вакцин.

У абсолютного большинства населения прошло не менее полугода с момента получения последней вакцины, что является рекомендуемым сроком для ревакцинации, указал специалист, а это означает, что предстоящей осенью большинству населения потребуется ревакцинация.

Как отмечает Дзалбс, перенесенное заболевание нельзя приравнивать к однократной дозе вакцины, так как оно обеспечивает кратковременный иммунитет - до 60 дней. Кроме того, иммунитет, который развивается в результате заражения, типичен для одного типа заболевания и не дает такой широкой защиты, как вакцина, сказал представитель совета.

Тем жителям, которые недавно переболели Covid-19, рекомендуется сделать прививку уже через месяц. Дополнительная защита от болезни также была задокументирована у тех, кто недавно перенес заболевание, и сочетание иммунитета от заболевания с вакцинацией, вероятно, могло бы обеспечить наиболее эффективный иммунитет, допускает специалист.

Этой осенью и в дальнейшем вакциной против Covid-19 можно будет привиться вместе с другими вакцинами - от гриппа, клещевого энцефалита и других заболеваний, отметил член IVP. Также будет возможна гетерологичная вакцинация: если ранее была получена вакцина другого производителя, в будущем можно будет привиться другими вакцинами. По словам Дзалбса, гетерологичная вакцинация обеспечивает хорошую, а в некоторых случаях даже превосходную защиту от болезни. Производителями адаптированных вакцин являются Moderna и Pfizer.

Адаптированные вакцины планируются для детей с 12 лет, а детям младшего возраста - с 5 до 11 лет - подходят оригинальные вакцины.

Как указал Дзалбс, вакцинация рекомендуется всем группам населения, независимо от сопутствующих заболеваний, однако наиболее важно как можно скорее провести вакцинацию людям с умеренной и тяжелой иммуносупрессией - онкологическим больным и пациентам, перенесшим трансплантацию органов. Привиться бустерной вакциной также особо рекомендуется обитателям и сотрудникам центров социального ухода, жителям старше 65 лет, больным хроническими заболеваниями и работникам сферы здравоохранения.