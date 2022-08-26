В сфере вакцинации против Covid-19 во всем мире происходит переход на принцип сезонной бустерной вакцинации по аналогии с вакцинацией против гриппа, которая рекомендуется определенным группам населения перед более широким распространением заболевания, рассказал в пятницу, 26 августа, на организованной Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC) и Национальной службой здравоохранения (NVD) пресс-конференции член Государственного совета по иммунизации (IVP), семейный врач Айнис Дзалбс.
Видео ⟩ Как будем вакцинироваться от Covid-19 осенью?
В пресс-конференции приняли участие:
Аналогичный принцип в отношении вакцинации против Covid-19 рекомендован как в Латвии, так и в других, в том числе самых крупных и развитых странах, указал Дзалбс.
Видео: Запись пресс-конференции (на латышском языке)
По словам специалиста, IVP внимательно следил за исследованиями в области Covid-19, новостями о вакцинах, а также опытом других стран. Совет составил наилучшие, по его мнению, рекомендации для государства, которые рекомендуется реализовать политикам.
Как следует из имеющейся на данный момент научной информации, предшествующего опыта и опыта других стран, вакцинация против Covid-19 по-прежнему остается наиболее эффективным и безопасным способом предотвращения тяжелого течения заболевания, минимизации рисков госпитализации и летального исхода, а также значительного снижения нагрузки на систему здравоохранения, подчеркнул Дзалбс.
Представитель IVP подчеркнул, что крупные страны, такие как США, ежемесячно собирают данные и сравнивают течение тяжелых форм заболевания и смертность среди вакцинированного и непривитого населения. Даже сейчас, когда представляется, что заболевание Covid-19 при заражении омикрон- вариантом вируса протекает легче, риск серьезно заболеть и умереть для непривитых жителей в десять раз выше, сказал Дзалбс.
Как пояснил специалист, впредь имеющиеся в актуальный момент вакцины будут называться оригинальными, а вакцины, специфически дополненные в текущем сезоне, будут называться адаптированными, например, это бивалентные вакцины, подготовленные для омикрон-варианта вируса в нынешнем сезоне.
Бивалентные вакцины - это те, которые содержат антиген против двух типов вируса - классического и омикрон-штамма, объяснил представитель IVP. Таким образом, согласно исследованиям, гарантируется значительно более надежная защита от Covid-19. Судя по лабораторным данным, отмечает Дзалбс, синтез антител, специфичный для омикрон-варианта, в восемь раз более выражен, чем при использовании оригинальных вакцин.
У абсолютного большинства населения прошло не менее полугода с момента получения последней вакцины, что является рекомендуемым сроком для ревакцинации, указал специалист, а это означает, что предстоящей осенью большинству населения потребуется ревакцинация.
Как отмечает Дзалбс, перенесенное заболевание нельзя приравнивать к однократной дозе вакцины, так как оно обеспечивает кратковременный иммунитет - до 60 дней. Кроме того, иммунитет, который развивается в результате заражения, типичен для одного типа заболевания и не дает такой широкой защиты, как вакцина, сказал представитель совета.
Тем жителям, которые недавно переболели Covid-19, рекомендуется сделать прививку уже через месяц. Дополнительная защита от болезни также была задокументирована у тех, кто недавно перенес заболевание, и сочетание иммунитета от заболевания с вакцинацией, вероятно, могло бы обеспечить наиболее эффективный иммунитет, допускает специалист.
Этой осенью и в дальнейшем вакциной против Covid-19 можно будет привиться вместе с другими вакцинами - от гриппа, клещевого энцефалита и других заболеваний, отметил член IVP. Также будет возможна гетерологичная вакцинация: если ранее была получена вакцина другого производителя, в будущем можно будет привиться другими вакцинами. По словам Дзалбса, гетерологичная вакцинация обеспечивает хорошую, а в некоторых случаях даже превосходную защиту от болезни. Производителями адаптированных вакцин являются Moderna и Pfizer.
Адаптированные вакцины планируются для детей с 12 лет, а детям младшего возраста - с 5 до 11 лет - подходят оригинальные вакцины.
Как указал Дзалбс, вакцинация рекомендуется всем группам населения, независимо от сопутствующих заболеваний, однако наиболее важно как можно скорее провести вакцинацию людям с умеренной и тяжелой иммуносупрессией - онкологическим больным и пациентам, перенесшим трансплантацию органов. Привиться бустерной вакциной также особо рекомендуется обитателям и сотрудникам центров социального ухода, жителям старше 65 лет, больным хроническими заболеваниями и работникам сферы здравоохранения.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!