Зеленский: Европа была в шаге от радиационной катастрофы

"Сегодня впервые в истории остановилась Запорожская атомная станция. Сработала аварийная защита энергоблоков - после того, как российскими обстрелами была повреждена последняя рабочая линия отдачи мощности станции в энергосистему Украины", - сказал он в традиционном вечернем видеообращении 25 августа.

По его словам, сразу же были задействованы дизель-генераторы, чтобы дать энергию самой станции, удержав ее, таким образом, от остановки.

"Мир должен понимать, какая это угроза: если бы дизель-генераторы не включились, если бы после блэкаута не сработали автоматика и наш персонал станции, то мы уже сейчас были бы вынуждены преодолевать последствия радиационной аварии.

Россия поставила Украину и всех европейцев в ситуацию в шаге от радиационной катастрофы", - заявил президент Украины.

Зеленский возмутился последствиями отключения из-за этого электроснабжения в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей: "Юг Украины - оккупированные районы - уже в состоянии гуманитарной катастрофы. Вдобавок ко всему злу, которое туда принесли оккупанты, произошло отключение электричества, воды, канализации".

По его словам, необходимо оказать давление на российских военных, чтобы они покинули электростанцию.

"МАГАТЭ и другие международные организации должны действовать гораздо быстрее, чем сейчас. Ведь каждая минута пребывания российских военных на атомной станции - риск глобальной радиационной катастрофы", - отметил Зеленский.

При этом он заверил, что руководство страны делает все возможное, чтобы не допустить аварийного сценария.

Напомним, 25 августа впервые в истории произошло полное отключение Запорожской атомной электростанции от энергосети.