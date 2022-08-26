Главное - голоса избирателей. Представитель РСЛ объяснил молчание по поводу войны в Украине

По его мнению, люди в Латвии не имеют морального права требовать "битвы до последнего украинца". Политик считает, что вопрос прекращения войны - это проблема не только украинского государства, но и всего мира, Запада, поэтому Запад должен найти способы заставить Россию вернуться к своим довоенным границам.

"Если бы мы сами воевали рядом с украинцами на фронте, рискуя жизнью, то имели бы моральное право ожидать, что Украина победит и уничтожит Россию.

Но остальным, кто с расстояния смотрит войну как мыльную оперу, живет обычной жизнью, где есть праздники, отпуска, радости жизни, ждать украинской победы - аморально", - считает Митрофанов.

Он убежден, что правильным способом остановить войну было бы потребовать действий от мировых лидеров, обладающих информацией и влиянием, в первую очередь от США, у которых была вся информация о том, что война возможна. Митрофанов считает, что американцы могли остановить войну еще до ее начала, сказав России зимой, что берут на себя оборонительные функции, и не дав возможности вторгнуться в Украину.