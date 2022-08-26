Как выглядит самая модная верхняя одежда осени 2022

В этом сезоне актуальны все цвета тренча - от классических белых и черных до самых ярких. Правда, для тех у кого в гардеробе еще нет этой вещи, издание советует выбирать модель бежевого цвета. Лучше, чтобы плащ был свободного кроя и длиной до середины щиколотки. Именно этот фасон подходит всем без исключения, а носить его можно с любой одеждой.