Винная гора и ощущение Италии: куда отправиться в гости по дороге в Талси?

Фото: Пресс-фото

После того как ощутите все вкусы Сабиле, отправляйтесь в Талси. Талси гордится своими девятью холмами, поэтому непременно пройдитесь по их мощеным улочкам, где открывается вид на старые деревянные дома и старинные парки, которые прекрасно вписываются в реалии современной жизни и гармонично соседствуют с автомобильным движением, отреставрированными фасадами домов, установленной у старой церкви музыкальной скамейкой Интарса Бусулиса и многим другим.

Фото: Пресс-фото

Чтобы прогулка была более насыщенной пройдитесь по художественному маршруту Māksla uzzied Talsos (Искусство расцветает в Талси), который напоминает карту путешествия под открытым небом с остановками, на этот раз - с произведениями искусства. На протяжении многих лет известные латвийские художники и талсинские мастера создавали 34 картины с изображением великолепных пейзажей, которые размещены рядом с реальными пейзажами в природе, с которых были срисованы.

Тем, кто предпочитает активный отдых, стоит посетить парк для игры в диск-гольф 9Hill. На поле имеются корзины для диск-гольфа, которыми может воспользоваться любой желающий, принеся свои диски или взяв игровое оборудование напрокат.

Фото: Пресс-фото

В самом красивом месте Старого города - на озере Талси - вы можете насладиться отдыхом на воде и арендовать катамаран или лодку. Здесь также есть набережная, откуда открывается великолепный вид на озеро и древний крепостной курган.

Небольшой курземский городок Валдемарпилс, носящий имя духовного лидера движения младолатышей, писателя и фольклориста Кришьяниса Валдемара, живет своей тихой, уединенной жизнью на берегу озера Сасмака. Стоит посетить памятник Кришьянису Валдемару - основателю мореплавания в Латвии. Валдемарпилс был многонациональным городом, о чем свидетельствуют его маленькие, извилистые улочки и архитектура. Здесь можно черпать энергию великой липы - Сасмакас Элку липа (Sasmakas Elku Liepa). Возраст липы оценивается в 350-400 лет, это самая древняя и крупная липа в странах Балтии.

Фото: Пресс-фото