По дороге в Талси внимание привлекают холмы и пригорки, за которыми прячутся ухоженные фермы и усадьбы. Дни домашних кафе - идеальный повод, чтобы открыть для себя и насладиться очарованием этого региона и его маленьких городков. "Дни домашних кафе 2022" в Сабиле, Талси и Валдемарпилсе в этом году пройдут 27 и 28 августа. Живописные города этого края приготовили для посетителей поистине захватывающее вкусовое приключение, но чтобы оно было еще более незабываемым, стоит посетить самые красивые и интересные достопримечательности.
Винная гора и ощущение Италии: куда отправиться в гости по дороге в Талси?
Романтическую нотку Сабиле придают живописные холмы по берегам реки Абава, плавное течение реки сквозь город, и маленькие улочки, которые создают поистине сказочную атмосферу. Но когда вы поднимаетесь на высокий склон Винной горы, появляется ощущение, что вы оказались в Италии.
Символ Сабиле, Винная гора, даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый северный виноградник, где виноград растет под открытым небом. Вершина горы находится на высоте около 34 м над городом, а виноградники занимают общую площадь около 1,5 га. Вы даже можете посадить на Винной горе свою собственную лозу, а затем посещать гору бесплатно по специальной карте посетителя.
Искусство приготовления вина и вкусной еды прекрасно сочетаются, поэтому обязательно отправляйтесь на противоположный склон Винной горы, где находится отреставрированная усадьба Фиркспедвале, которая служит резиденцией художников в Педвальском парке искусств. В 1991 году усадьбу приобрел скульптор Ояр Фельдбергс и основал здесь художественный музей под открытым небом, где искусство представлено в самых разнообразных своих проявлениях. Бывшая синагога была преобразована в Центр искусства, культуры и туризма Сабиле, где регулярно проводятся различные мероприятия и выставки.
После того как ощутите все вкусы Сабиле, отправляйтесь в Талси. Талси гордится своими девятью холмами, поэтому непременно пройдитесь по их мощеным улочкам, где открывается вид на старые деревянные дома и старинные парки, которые прекрасно вписываются в реалии современной жизни и гармонично соседствуют с автомобильным движением, отреставрированными фасадами домов, установленной у старой церкви музыкальной скамейкой Интарса Бусулиса и многим другим.
Чтобы прогулка была более насыщенной пройдитесь по художественному маршруту Māksla uzzied Talsos (Искусство расцветает в Талси), который напоминает карту путешествия под открытым небом с остановками, на этот раз - с произведениями искусства. На протяжении многих лет известные латвийские художники и талсинские мастера создавали 34 картины с изображением великолепных пейзажей, которые размещены рядом с реальными пейзажами в природе, с которых были срисованы.
Тем, кто предпочитает активный отдых, стоит посетить парк для игры в диск-гольф 9Hill. На поле имеются корзины для диск-гольфа, которыми может воспользоваться любой желающий, принеся свои диски или взяв игровое оборудование напрокат.
В самом красивом месте Старого города - на озере Талси - вы можете насладиться отдыхом на воде и арендовать катамаран или лодку. Здесь также есть набережная, откуда открывается великолепный вид на озеро и древний крепостной курган.
Небольшой курземский городок Валдемарпилс, носящий имя духовного лидера движения младолатышей, писателя и фольклориста Кришьяниса Валдемара, живет своей тихой, уединенной жизнью на берегу озера Сасмака. Стоит посетить памятник Кришьянису Валдемару - основателю мореплавания в Латвии. Валдемарпилс был многонациональным городом, о чем свидетельствуют его маленькие, извилистые улочки и архитектура. Здесь можно черпать энергию великой липы - Сасмакас Элку липа (Sasmakas Elku Liepa). Возраст липы оценивается в 350-400 лет, это самая древняя и крупная липа в странах Балтии.
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