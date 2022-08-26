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Минувшей ночью инцидентов возле снесенного памятника в Пардаугаве не было

rus.tvnet.lv/LETA
Минувшей ночью инцидентов возле снесенного памятника в Пардаугаве не было
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Вечер 25 августа в парке Победы, где в четверг был снесен обелиск
Вечер 25 августа в парке Победы, где в четверг был снесен обелиск Фото: TVNET

Минувшей ночью инцидентов у демонтированного памятника советским воинам в Пардаугаве не было, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Также не зафиксировано скопления людей ни у памятника, ни где-либо еще в столице.

В четверг вечером в участок была доставлена женщина, задержанная возле памятника, поскольку она отказалась раскрыть свою личность.

Как сообщалось, в четверг днем в Пардаугаве, в парке Победы, снесли самый большой памятник советской эпохи в Латвии и Балтии, демонтировав последний элемент его комплекса - 79-метровую стелу.

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