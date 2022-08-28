Алина серьёзно занялась ведением блога в Instagram в 2017 году, когда жила в Англии. Она вспоминает, что тогда была очень неуверенным в себе человеком и страдала от одиночества, пишет "Чайка".
"Социальные сети стали нашей визитной карточкой": Алина Левченко о блогинге и визуале
"Все мои внутренние зажимы сподвигли меня на ведение блога, чтобы компенсировать недостаток общения и поработать над своей самооценкой. Мой девиз: где страшно – туда и иди", – рассказывает девушка.
Алина пробовала делать как другие, искала свой стиль, экспериментировала. Тогда ещё не было такого понятия, как "визуал". Критериями для начинающего Instagram-блогера было "красиво" и "некрасиво".
"Не побоюсь сказать, я – эстет, мне всегда интуитивно нужно было окружать себя красотой, включая страницу в Instagram. Это мой способ показывать и рассказывать о себе, поэтому я старалась делать "красиво", чтобы получать удовольствие и транслировать своё внутреннее я".
Алине 24 года, окончила 12 классов в Даугавпилсской средней школе "Центра". С высшим образованием "не сложилось", она трудилась на самой простой работе: продавцом-консультантом, в онлайн-казино, на складах в Англии, даже собирала малину в Норвегии. Но: "Это никогда не было про меня, и не потому, что это что-то плохое, а просто потому, что мне не подходят ограничения и достаточно быстро становится скучно", – рассказывает Алина.
Прожив в Англии около трёх лет, Алина вернулась в Латвию, сейчас живёт в Риге. Сегодня она – популярный блогер и фотограф, в Instagram у неё более 11 тысяч подписчиков. Алина делится своими знаниями с другими – даёт консультации по визуалу, фотографирует и учит оформлять аккаунты, зарабатывает на этом.
За что ей платят, как она к этому пришла и почему сегодня так важен правильно составленный визуал и оформленный аккаунт, Алина Левченко рассказала "Чайке".
Почему фотография
Я всегда опираюсь на внутренние ощущения, меня потянуло, и я не стала сопротивляться. Я сама по себе человек творческий. В какой-то момент я поняла, что хочу показывать, как я вижу окружающий мир, себя, других людей, и фотография стала отличным способом это транслировать.
О наборе аудитории в Instagram
Специально для этого я ничего не делала, а если и были попытки покупки рекламы у кого-то, то ни к чему, кроме траты денег, они не приводили.
Всё действительно происходило само собой. Фотографии просто начали попадать в рекомендации Instagram, затем разлетаться в какие-то тематические паблики про эстетику, оттуда люди и приходили.
Об ощущениях во время прироста аудитории
Я была шокирована, до сих пор задаюсь множеством вопросов. Никогда не принимала аудиторию как данность и не считала показателем чего-то. Просто очень приятно знать, что вокруг меня собраны единомышленники, которые разделяют мои взгляды.
О первом заработке в Instagram
Сложно вспомнить, по-моему, это были пресеты (фильтры для обработки фото в приложении Lightroom). Рекламу я никогда не делала в своих аккаунтах, а если это и было, то крайне редко и бесплатно, и исключительно тогда, когда мне самой хотелось рассказать о ком-то или о чём-то.
Неожиданностью заработок с помощью блога не был, я знала, что это частая практика, хоть блогинг в те годы ещё не был настолько развит. Но самой мне сложно было представить, что я могу брать за что-то деньги. Пока у меня ещё присутствует синдром самозванца, но я работаю над этим с помощью психотерапевта.
Об аудитории
У меня всегда была мечта создать вокруг себя комьюнити из единомышленников. Место, где каждый будет чувствовать себя хорошо и комфортно, сможет попросить совета и разделить общие интересы.
В какой-то степени у меня это получилось, поэтому и отношение к каждому у меня максимально дружелюбное и открытое.
Я обожаю коммуникацию в принципе, а особенно с новыми людьми, чтобы обмениваться энергией и знаниями. Каждый, с кем у меня происходил диалог, имеет свой невероятно интересный жизненный опыт.
Меня окружают замечательные люди – что в жизни, что в блоге. Не зря же говорят, что подобное притягивает подобное, и то, что внутри нас – мы получаем во вне.
Об отношении к негативным комментариям
Если честно, то последние года полтора ничего подобного мне не встречалось, у меня действительно утопичный аккаунт, где нет агрессии. Но противоположный период тоже был.
Раньше, когда моя самооценка была ниже плинтуса, меня могли задевать комментарии в негативном ключе, особенно на старте роста аудитории, но ответной реакции я никогда не давала и не показывала, что это как-то меня беспокоит. Покажешь свою уязвимость – от тебя не отстанут.
Прокачав свою самоценность, я перестала обращать внимание на негатив, к таким людям я испытываю только сочувствие и сопереживание. Всё-таки человек, который живёт счастливой жизнью, никогда не будет выплескивать агрессию на кого-то.
Об идее давать консультации по визуалу
Мне начали поступать просьбы от подписчиц сделать ленту "как у меня". Сначала я отнеслась к этому с улыбкой, ведь мой синдром самозванца не давал мне поверить всерьёз в подобный запрос.
Этих просьб становилось всё больше, и на старте я делала это бесплатно. Формировала ленту на 9 или 12 постов из фото, которые мне присылали. Сейчас я также фотографирую сама.
Что-то подобное уже активно развивалось в странах СНГ, поэтому эта сфера для меня не была странной и незнакомой. Затем мои же клиенты стали мне писать: "Пора брать за это деньги!". Где вы такое видели, чтобы сами люди говорили о том, что хотят платить? Так я начала предоставлять эту услугу за символическую сумму.
Сейчас, разумеется, невозможно сравнивать с тем, что было раньше. Работы более чем достаточно, и это без рекламы. Сарафанное радио работает отлично, если ты делаешь свою работу с душой и качественно. И тут я не буду прибедняться, отдаюсь на все 1000%. Всей душой люблю то, что делаю, и останавливаться не собираюсь.
Почему визуал в Instagram важен
Мы живем в эру технологий, и социальные сети стали нашей визитной карточкой. А в связи с ковидом абсолютно всё стало перемещаться в интернет. Конкуренция невероятная, в ногу со временем идти необходимо, если хочется развивать бизнес, рассказывать о себе как об эксперте и т. д.
Молодое поколение уже не заинтересуешь просто фотографией без идеи, со множеством фильтров и с плохим освещением.
Говоря за себя и своё окружение, могу уверенно сказать, что "обёртка" имеет очень важное значение. Нам хочется видеть что-то красивое, стильное, современное, продуманное, со своей историей и ДНК.
Если говорить о людях, то, к счастью или к сожалению, живое общение ушло на задний план, и психологический портрет человека составляется в первую очередь на основе соцсетей. Это касается как работодателей, которые хотят понимать заранее, кого собираются взять на работу, так и даже арендодателей – с большей вероятностью они сдадут свое жильё тому, чья страница им приглянется больше, где они будут понимать философию жизни или как минимум увидят, что человек адекватен, ответственен и образован.
Правильно составленный визуал и оформленный аккаунт могут притянуть гораздо больше возможностей, пропиарить вас как профессионала, ваш бизнес и даже помочь в запуске вашего стартапа.
О самом любимом в работе
Люди! Однозначно! Разнообразные судьбы, интереснейшие истории, невероятный опыт за плечами! Я обожаю новые знакомства, обожаю слушать, учиться у других, подмечать для себя что-то новое, делиться своим собственным опытом.
Работа со мной – это своего рода бесплатный поход к психологу и просто отличная возможность здорово провести время. Во всяком случае ещё никто не жаловался.
О плюсах и минусах такой работы
Ты сам выстраиваешь свой график, тебе не нужно ни перед кем отчитываться, ты волен планировать свой день как хочешь.
Минусы – всё остальное. Многие думают, что это действительно легко, но это не так.
У меня за последние полтора месяца только недавно были полноценные выходные, сон длительное время не превышал пяти часов, а иногда даже трёх. Встречи с друзьями или семьей – вообще запретный плод.
Разница лишь в том, что это не травмирует, потому что я работаю любимую работу, извиняюсь за тавтологию, которая приносит мне исключительно положительные эмоции, поэтому и усталость – приятная. Но должна сделать оговорку, что такой режим подходит не всем.
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