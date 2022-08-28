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"Социальные сети стали нашей визитной карточкой": Алина Левченко о блогинге и визуале

Chayka.lv Анастасия Шубина
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"Социальные сети стали нашей визитной карточкой": Алина Левченко о блогинге и визуале
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Фото: "Чайка"

Алина серьёзно занялась ведением блога в Instagram в 2017 году, когда жила в Англии. Она вспоминает, что тогда была очень неуверенным в себе человеком и страдала от одиночества, пишет "Чайка".

"Все мои внутренние зажимы сподвигли меня на ведение блога, чтобы компенсировать недостаток общения и поработать над своей самооценкой. Мой девиз: где страшно – туда и иди", – рассказывает девушка.

Алина. Лэндс-Энд, Сеннен. Июнь 2021 года
Алина. Лэндс-Энд, Сеннен. Июнь 2021 года Фото: Из личного архива Алины

Алина пробовала делать как другие, искала свой стиль, экспериментировала. Тогда ещё не было такого понятия, как "визуал". Критериями для начинающего Instagram-блогера было "красиво" и "некрасиво".

"Не побоюсь сказать, я – эстет, мне всегда интуитивно нужно было окружать себя красотой, включая страницу в Instagram. Это мой способ показывать и рассказывать о себе, поэтому я старалась делать "красиво", чтобы получать удовольствие и транслировать своё внутреннее я".

Алине 24 года, окончила 12 классов в Даугавпилсской средней школе "Центра". С высшим образованием "не сложилось", она трудилась на самой простой работе: продавцом-консультантом, в онлайн-казино, на складах в Англии, даже собирала малину в Норвегии. Но: "Это никогда не было про меня, и не потому, что это что-то плохое, а просто потому, что мне не подходят ограничения и достаточно быстро становится скучно", – рассказывает Алина.

Саутгемптон. Июль 2021 года Алина говорит, что Англия занимает отдельное место в её сердце. Она прожила там около трёх лет. "Если говорить о том, что нравилось там, то всё по чуть-чуть. Например, британский английский сначала доводил меня до слёз, а потом влюбил в себя настолько сильно, что я до сих пор схожу по нему с ума!"
Саутгемптон. Июль 2021 года Алина говорит, что Англия занимает отдельное место в её сердце. Она прожила там около трёх лет. "Если говорить о том, что нравилось там, то всё по чуть-чуть. Например, британский английский сначала доводил меня до слёз, а потом влюбил в себя настолько сильно, что я до сих пор схожу по нему с ума!" Фото: Из личного архива Алины

Прожив в Англии около трёх лет, Алина вернулась в Латвию, сейчас живёт в Риге. Сегодня она – популярный блогер и фотограф, в Instagram у неё более 11 тысяч подписчиков. Алина делится своими знаниями с другими – даёт консультации по визуалу, фотографирует и учит оформлять аккаунты, зарабатывает на этом.

За что ей платят, как она к этому пришла и почему сегодня так важен правильно составленный визуал и оформленный аккаунт, Алина Левченко рассказала "Чайке".

Почему фотография

Я всегда опираюсь на внутренние ощущения, меня потянуло, и я не стала сопротивляться. Я сама по себе человек творческий. В какой-то момент я поняла, что хочу показывать, как я вижу окружающий мир, себя, других людей, и фотография стала отличным способом это транслировать.

О наборе аудитории в Instagram

Специально для этого я ничего не делала, а если и были попытки покупки рекламы у кого-то, то ни к чему, кроме траты денег, они не приводили.

Всё действительно происходило само собой. Фотографии просто начали попадать в рекомендации Instagram, затем разлетаться в какие-то тематические паблики про эстетику, оттуда люди и приходили.

Об ощущениях во время прироста аудитории

Я была шокирована, до сих пор задаюсь множеством вопросов. Никогда не принимала аудиторию как данность и не считала показателем чего-то. Просто очень приятно знать, что вокруг меня собраны единомышленники, которые разделяют мои взгляды.

О первом заработке в Instagram

Сложно вспомнить, по-моему, это были пресеты (фильтры для обработки фото в приложении Lightroom). Рекламу я никогда не делала в своих аккаунтах, а если это и было, то крайне редко и бесплатно, и исключительно тогда, когда мне самой хотелось рассказать о ком-то или о чём-то.

Неожиданностью заработок с помощью блога не был, я знала, что это частая практика, хоть блогинг в те годы ещё не был настолько развит. Но самой мне сложно было представить, что я могу брать за что-то деньги. Пока у меня ещё присутствует синдром самозванца, но я работаю над этим с помощью психотерапевта.

Об аудитории

У меня всегда была мечта создать вокруг себя комьюнити из единомышленников. Место, где каждый будет чувствовать себя хорошо и комфортно, сможет попросить совета и разделить общие интересы.

В какой-то степени у меня это получилось, поэтому и отношение к каждому у меня максимально дружелюбное и открытое.

Я обожаю коммуникацию в принципе, а особенно с новыми людьми, чтобы обмениваться энергией и знаниями. Каждый, с кем у меня происходил диалог, имеет свой невероятно интересный жизненный опыт.

Меня окружают замечательные люди – что в жизни, что в блоге. Не зря же говорят, что подобное притягивает подобное, и то, что внутри нас – мы получаем во вне.

Об отношении к негативным комментариям

Если честно, то последние года полтора ничего подобного мне не встречалось, у меня действительно утопичный аккаунт, где нет агрессии. Но противоположный период тоже был.

Раньше, когда моя самооценка была ниже плинтуса, меня могли задевать комментарии в негативном ключе, особенно на старте роста аудитории, но ответной реакции я никогда не давала и не показывала, что это как-то меня беспокоит. Покажешь свою уязвимость – от тебя не отстанут.

Прокачав свою самоценность, я перестала обращать внимание на негатив, к таким людям я испытываю только сочувствие и сопереживание. Всё-таки человек, который живёт счастливой жизнью, никогда не будет выплескивать агрессию на кого-то.

Алина считает, что хейтеры, пишущие негативные комментарии в соцсетях, это, скорее всего, люди, которые "живут не как хотелось бы, поэтому свои деструктивные эмоции выплёскивают таким образом, я всегда давала возможность выговориться, лишь бы им стало лучше"
Алина считает, что хейтеры, пишущие негативные комментарии в соцсетях, это, скорее всего, люди, которые "живут не как хотелось бы, поэтому свои деструктивные эмоции выплёскивают таким образом, я всегда давала возможность выговориться, лишь бы им стало лучше" Фото: Из личного архива Алины

Об идее давать консультации по визуалу

Бэкстейдж съёмок уходовой косметики для ленты коммерческого аккаунта, который ведёт Алина
Бэкстейдж съёмок уходовой косметики для ленты коммерческого аккаунта, который ведёт Алина Фото: из личного архива (август 2022 года)

Мне начали поступать просьбы от подписчиц сделать ленту "как у меня". Сначала я отнеслась к этому с улыбкой, ведь мой синдром самозванца не давал мне поверить всерьёз в подобный запрос.

Этих просьб становилось всё больше, и на старте я делала это бесплатно. Формировала ленту на 9 или 12 постов из фото, которые мне присылали. Сейчас я также фотографирую сама.

Что-то подобное уже активно развивалось в странах СНГ, поэтому эта сфера для меня не была странной и незнакомой. Затем мои же клиенты стали мне писать: "Пора брать за это деньги!". Где вы такое видели, чтобы сами люди говорили о том, что хотят платить? Так я начала предоставлять эту услугу за символическую сумму.

Сейчас, разумеется, невозможно сравнивать с тем, что было раньше. Работы более чем достаточно, и это без рекламы. Сарафанное радио работает отлично, если ты делаешь свою работу с душой и качественно. И тут я не буду прибедняться, отдаюсь на все 1000%. Всей душой люблю то, что делаю, и останавливаться не собираюсь.

Реквизит для съёмок для личного блога Алина говорит, что очень любит свою работу и отдаётся ей на 1000%. На вопрос о том, как она отдыхает, она ответила: "Я не отдыхаю (истерический смех). Ладно, если серьёзно, то могу засесть дома, смотря Netflix, если уж прям совсем устала от социума, но чаще это выходы куда-то с подругами, поездки и т. д. Ничего сверхъестественного"
Реквизит для съёмок для личного блога Алина говорит, что очень любит свою работу и отдаётся ей на 1000%. На вопрос о том, как она отдыхает, она ответила: "Я не отдыхаю (истерический смех). Ладно, если серьёзно, то могу засесть дома, смотря Netflix, если уж прям совсем устала от социума, но чаще это выходы куда-то с подругами, поездки и т. д. Ничего сверхъестественного" Фото: из личного архива (август 2022 года)

Почему визуал в Instagram важен

Мы живем в эру технологий, и социальные сети стали нашей визитной карточкой. А в связи с ковидом абсолютно всё стало перемещаться в интернет. Конкуренция невероятная, в ногу со временем идти необходимо, если хочется развивать бизнес, рассказывать о себе как об эксперте и т. д.

Молодое поколение уже не заинтересуешь просто фотографией без идеи, со множеством фильтров и с плохим освещением.

Говоря за себя и своё окружение, могу уверенно сказать, что "обёртка" имеет очень важное значение. Нам хочется видеть что-то красивое, стильное, современное, продуманное, со своей историей и ДНК.

Если говорить о людях, то, к счастью или к сожалению, живое общение ушло на задний план, и психологический портрет человека составляется в первую очередь на основе соцсетей. Это касается как работодателей, которые хотят понимать заранее, кого собираются взять на работу, так и даже арендодателей – с большей вероятностью они сдадут свое жильё тому, чья страница им приглянется больше, где они будут понимать философию жизни или как минимум увидят, что человек адекватен, ответственен и образован.

Правильно составленный визуал и оформленный аккаунт могут притянуть гораздо больше возможностей, пропиарить вас как профессионала, ваш бизнес и даже помочь в запуске вашего стартапа.

О самом любимом в работе

Люди! Однозначно! Разнообразные судьбы, интереснейшие истории, невероятный опыт за плечами! Я обожаю новые знакомства, обожаю слушать, учиться у других, подмечать для себя что-то новое, делиться своим собственным опытом.

Работа со мной – это своего рода бесплатный поход к психологу и просто отличная возможность здорово провести время. Во всяком случае ещё никто не жаловался.

О плюсах и минусах такой работы

Ты сам выстраиваешь свой график, тебе не нужно ни перед кем отчитываться, ты волен планировать свой день как хочешь.

Минусы – всё остальное. Многие думают, что это действительно легко, но это не так.

У меня за последние полтора месяца только недавно были полноценные выходные, сон длительное время не превышал пяти часов, а иногда даже трёх. Встречи с друзьями или семьей – вообще запретный плод.

Разница лишь в том, что это не травмирует, потому что я работаю любимую работу, извиняюсь за тавтологию, которая приносит мне исключительно положительные эмоции, поэтому и усталость – приятная. Но должна сделать оговорку, что такой режим подходит не всем.

О родном городе Алина говорит, что ей "уже давно там было "тесно", слишком много амбиций" и что в Риге для её сферы деятельности гораздо больше возможностей. Но она верит, что в скором времени "у города откроется второе дыхание, он зацветёт с новой силой, и я с улыбкой на лице буду рассказывать о нём людям"
О родном городе Алина говорит, что ей "уже давно там было "тесно", слишком много амбиций" и что в Риге для её сферы деятельности гораздо больше возможностей. Но она верит, что в скором времени "у города откроется второе дыхание, он зацветёт с новой силой, и я с улыбкой на лице буду рассказывать о нём людям" Фото: Из личного архива

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