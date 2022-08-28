"Социальные сети стали нашей визитной карточкой": Алина Левченко о блогинге и визуале

Об отношении к негативным комментариям

Если честно, то последние года полтора ничего подобного мне не встречалось, у меня действительно утопичный аккаунт, где нет агрессии. Но противоположный период тоже был.

Раньше, когда моя самооценка была ниже плинтуса, меня могли задевать комментарии в негативном ключе, особенно на старте роста аудитории, но ответной реакции я никогда не давала и не показывала, что это как-то меня беспокоит. Покажешь свою уязвимость – от тебя не отстанут.

Прокачав свою самоценность, я перестала обращать внимание на негатив, к таким людям я испытываю только сочувствие и сопереживание. Всё-таки человек, который живёт счастливой жизнью, никогда не будет выплескивать агрессию на кого-то.

Алина считает, что хейтеры, пишущие негативные комментарии в соцсетях, это, скорее всего, люди, которые "живут не как хотелось бы, поэтому свои деструктивные эмоции выплёскивают таким образом, я всегда давала возможность выговориться, лишь бы им стало лучше" Фото: Из личного архива Алины

Об идее давать консультации по визуалу

Бэкстейдж съёмок уходовой косметики для ленты коммерческого аккаунта, который ведёт Алина Фото: из личного архива (август 2022 года)

Мне начали поступать просьбы от подписчиц сделать ленту "как у меня". Сначала я отнеслась к этому с улыбкой, ведь мой синдром самозванца не давал мне поверить всерьёз в подобный запрос.

Этих просьб становилось всё больше, и на старте я делала это бесплатно. Формировала ленту на 9 или 12 постов из фото, которые мне присылали. Сейчас я также фотографирую сама.