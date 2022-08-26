Видео ⟩ Без "пушечного мяса": Пабрикс рассказал о новой латвийской армии

"Это совершенно новый подход. Это совсем другое оружие, совсем другое отношение к людям - к своим солдатам, совсем другая позиция сержантов. Концепция, тактика - все по-другому", - говорит министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Сегодня "из-за российского империализма и войны с Украиной" экономика Латвии фактически находится в военном состоянии, поэтому приоритетом для нашего государства на ближайшие годы будет безопасность. "Каждый гражданин должен не только хотеть, но и уметь защищать свою семью и свое государство", - подчеркивает Артис Пабрикс.

В интервью "Чайке" министр ответил на вопросы, которые больше всего волнуют нас и наших читателей: как будет проходить призыв и что будет с теми, кто по объективным причинам не сможет в конкретный момент пойти на службу, не станут ли эти принудительно призванные солдаты "пушечным мясом" в случае военного вторжения, почему закон предполагает освобождение от призыва для депутатов Сейма и правительства и сколько денег из государственного бюджета страна потратит на эту военную реформу.

Кроме того, Артис Пабрикс прокомментировал мнение военного эксперта Игоря Раева, который считает, что обязательный призыв не будет эффективным и государство потратит деньги впустую.

Видео: Пабрикс о новой латвийской армии