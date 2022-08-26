Выборы в Сейм: кто и как может стать наблюдателем?

Бланк заявления можно найти на сайте cvk.lv в разделе "Выборы в 14-й Сейм/Наблюдение за выборами".

Добровольные наблюдатели за выборами будут иметь возможность следить за ходом голосования и подсчетом голосов на избирательном участке, за обеспечением свободных и справедливых выборов, соблюдая порядок, предусмотренный законом.

Наблюдатель обязан незамедлительно сообщить о замеченных нарушениях в устной или письменной форме председателю участковой избирательной комиссии или иным ответственным органам.

Находясь в помещении для голосования, наблюдатели не должны мешать работе участковой комиссии, влиять на выбор избирателей, выражать свои политические взгляды и вести агитацию. В таких случаях председатель участковой избирательной комиссии вправе выдворить наблюдателя с участка. Снимать и фотографировать на избирательном участке можно только при наличии соответствующего разрешения.

Наблюдатель не может быть кандидатом в депутаты 14-го Сейма, напомнили в ЦИК. Право наблюдения за выборами на избирательных участках имеют также уполномоченные наблюдатели от партий и объединений, которые баллотируются в Сейм.

Для наблюдения за выборами необходимы доверенность, выданная соответствующим учреждением, или документ, удостоверяющий представительство, и документ, удостоверяющий личность.

Очередные выборы в Сейм пройдут в субботу, 1 октября, с 7:00 до 20:00.