С сегодняшнего дня, 26 августа, и до 22 сентября избиратели могут воспользоваться возможностью подать заявление, чтобы быть добровольными наблюдателями на выборах в 14-й Сейм, сообщила LЕТА представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Лаура Крастиня.
Выборы в Сейм: кто и как может стать наблюдателем?
Бланк заявления можно найти на сайте cvk.lv в разделе "Выборы в 14-й Сейм/Наблюдение за выборами".
Добровольные наблюдатели за выборами будут иметь возможность следить за ходом голосования и подсчетом голосов на избирательном участке, за обеспечением свободных и справедливых выборов, соблюдая порядок, предусмотренный законом.
Наблюдатель обязан незамедлительно сообщить о замеченных нарушениях в устной или письменной форме председателю участковой избирательной комиссии или иным ответственным органам.
Находясь в помещении для голосования, наблюдатели не должны мешать работе участковой комиссии, влиять на выбор избирателей, выражать свои политические взгляды и вести агитацию. В таких случаях председатель участковой избирательной комиссии вправе выдворить наблюдателя с участка. Снимать и фотографировать на избирательном участке можно только при наличии соответствующего разрешения.
Наблюдатель не может быть кандидатом в депутаты 14-го Сейма, напомнили в ЦИК. Право наблюдения за выборами на избирательных участках имеют также уполномоченные наблюдатели от партий и объединений, которые баллотируются в Сейм.
Для наблюдения за выборами необходимы доверенность, выданная соответствующим учреждением, или документ, удостоверяющий представительство, и документ, удостоверяющий личность.
Очередные выборы в Сейм пройдут в субботу, 1 октября, с 7:00 до 20:00.
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