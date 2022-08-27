Кто командует иностранными добровольцами в Украине

Обучение иностранных добровольцев на полигоне в Польше Фото: Michal Dyjuk/AP/picture alliance

"На глазах у переводчика он направил на меня оружие, - рассказывал журналистам легионер, у которого Капусцинский якобы пытался отобрать снаряжение. - И я такой: ты собираешься в меня стрелять? А потом он с раскаянием в глазах сказал что-то типа "О, бл*дь" и опустил оружие".

Иностранные добровольцы также рассказали The Kyiv Independent, что Капусцинский принуждал их к грабежу торгового центра во время боев за Северодонецк и Лисичанск в начале июня. "Я непосредственно слышал приказ Кучинского бойцам моего подразделения как можно быстрее ворваться в торговый центр, собрать мебель и электронику и по дороге собрать все возможные ценности", - написал в рапорте после инцидента боец ​​из Канады.

Бойцы предоставили журналистам видео, снятое в торговом центре: на нем часть солдат отказывается выполнять приказ Капусцинского и выносить из торгового центра холодильник и обогреватели, которые затем должны были якобы отправить в штаб подразделения. Капусцинский злится и обещает вернуться через 10 минут с непосредственным командиром. "Идем вниз, ребята. Мы в такие игры не играем", - говорит напоследок боец, которому, судя по контексту разговора, все происходящее напоминает мародерство.