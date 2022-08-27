Выбран победитель конкурса, который создаст мемориальный комплекс в память о жертвах золитудской трагедии. Мемориальный сад в Золитуде признан лучшим, сообщил в пятницу, 26 августа, представитель Рижской думы (РД) Каспар Лицитис.
Фото ⟩ Как будет выглядеть место трагедии в Золитуде? Представлены эскизы победителя
По итогам объявленного Департаментом городского развития конкурса эскизов места памяти жертв трагедии в Золитуде лучшим признан совместно заявленный ALPS ainavu darbnīca, дизайнерским бюро H2E и консультационным агентством Copywriter/Levelup Золитудский сад памяти, который будет служить светлым памятным местом, где пострадавшие в трагедии и родственники погибших смогут в покое проводить памятные моменты, а для остальных жителей это будет место спокойного отдыха, одновременно предоставляющее важную информацию о произошедшем.
Фото: Как в будущем будет выглядеть мемориал, посвященный трагедии в Золитуде
Как отметил Лицитис, планируется, что ландшафтный ансамбль Золитудского сада памяти образуют Площадь совместного пребывания с насаждениями по периметру, покрытый богатыми насаждениями Холм тишины и площадь перед парком, а также прилегающий к саду линейный парк. В пространстве совместного пребывания будут свободно размещены 54 сферы разного размера из нержавеющей стали, не мешающие пересекать площадь, но привлекающие внимание пешеходов и замедляющие движение, тем самым способствуя созерцательному настроению.
Символический центр Сада памяти - созданный на месте обрушения крыши супермаркета богато озелененный Холм тишины, предназначенный для медитативного уединения.
Как сообщил представитель Рижской думы, на вершине холма в окружении вишневых деревьев будет создано неглубокое круглое водное зеркало, в котором можно будет увидеть отражение неба. Площадь перед парком - это место входа и подготовки, где посетители собираются перед посещением сада, где размещены велостоянки и пункт микромобильности.
Градостроительной и ландшафтной концепцией создания парка предусмотрено создание единой структуры наружного пространства на всем протяжении улицы Анниньмуйжас с включением в нее Золитудского сада памяти. При выборе материалов и решений для Сада памяти и прилегающего линейного парка приоритетом были признаны устойчивость, долговечность и функциональность в любое время года. В строительстве парковых дорожек и площади сада будут использованы долговечные и простые в уходе материалы – бетон, нержавеющая сталь, гранит.
В отделке находящегося на вершине Холма тишины водного зеркала будет использована полированная нержавеющая сталь, обеспечивающая сохранение отражающих свойств даже зимой. Использование вечнозеленых растений обеспечит эстетическую привлекательность насаждений в любое время года для наполненного уединения или совместного пребывания.
"Хочу выразить чувство удовлетворения результатами конкурса эскизов. Большая работа вложена в разработку концепции Золитудского сада памяти, которая чутко и содержательно решает задачи конкурса.
Для семей погибших в трагедии в Золитуде и нашего общества это будет местом, где в полном покое можно вспомнить самое светлое из прошлого и набраться сил на будущее", - подчеркивает председатель Комитета городского развития Рижской думы Инесе Андерсоне.
"Предложение авторов Золитудского сада памяти решает задачу конкурса содержательно, детально и чутко. Предложение делает акцент на светлой памяти и одновременно концепции бытия, заменяющей скорбь и гнев надеждой и прощением. Памятное место удачно интегрировано в окружающую среду, созданы логичные и удобные соединения потоков", - подчеркивает руководитель комиссии жюри, главный городской дизайнер Рижской городской архитекторской службы Департамента городского развития Рижской думы, и. о. городского архитектора Эвелина Озола.
Лицитис отметил, что на конкурс эскизов были представлены четыре эскиза, которые оценивало жюри конкурса, руководствуясь рядом существенных критериев: соответствием предложения цели и предмету конкурса, художественной ценностью, оригинальностью и качеством пространственной композиции, включением в городскую среду, а также предложенной концепцией выбора материалов.
Комиссию жюри составили опытные специалисты из Департамента городского развития - главный ландшафтный архитектор города Индра Пурс, главный дизайнер города Эвелина Озола, представитель Латвийского союза архитекторов, архитектор Рудольф Дайнис Шмитс, архитектор и градостроитель Гвидо Принцис и преподаватель Латвийской академии художеств, скульптор Эгон Першевицс. В качестве экспертов эскизы оценивали представители общества "Золитуде 21.11", микрорайона Анниньмуйжа и общества творческой инициативы Riga Annenhof и другие.
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