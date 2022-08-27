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Политик Артус Кайминьш вернется на театральную сцену

rus.tvnet.lv
Политик Артус Кайминьш вернется на театральную сцену
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депутат Сейма Артус Кайминьш
депутат Сейма Артус Кайминьш Фото: Evija Trifanova/LETA

На театральную сцену вернется депутат Сейма Артус Кайминьш – 21 октября этого года ожидается премьера спектакля Нового Рижского театра "Операция Mindfuck", в актерский состав которого входит Кайминьш.

Среди семи актеров в списке фигурирует и бывший актер Латвийского национального театра Кайминьш. Режиссер и сценограф шоу - Алвис Херманис.

Напомним, что 13 действующих депутатов не примут участие в предстоящих осенью выборах в 14-й Сейм, в том числе председатель Комиссии Сейма по правам человека Артус Кайминьш, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

RUS TVNET уже сообщал, что актриса актриса театра "Дайлес" Дарта Даневича в интервью режиссеру Дж. Дж. Джилинджеру в программе Dž. Spot раскрыла новые подробности расставания с отцом своего ребенка, депутатом Сейма и бывшим актером Артусом Кайминьшем.

В интервью Дарта сообщила, что сейчас сделала паузу в своей основной профессии. Причиной тому судебный процесс с Артусом Кайминьшем, бывшим возлюбленным и отцом сына Каупо: "Я не хочу никому портить жизнь. На данный момент мне испортили жизнь — против меня возбуждено уголовное дело.

Я два года ничего не выносила наружу. Вы не знаете ничего, что происходило эти два года".

Даневича рассказывает, что уже в начале отношений Артус Кайминьш встречался с другой женщиной. 

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