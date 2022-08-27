Российская пропаганда в арабском мире: в чем причины успеха?

По словам Айяда, таким видам каналов распространения информации и ее пользователям со стороны РФ уделялось в два раза больше внимания, чем официальным СМИ. Это не в последнюю очередь относится к такой стране, как Сирия, где Россия уже много лет воюет на стороне режима Асада.

Популярные нарративы

Подобным способом продвигаемые пророссийские нарративы находят отклик у аудитории по целому ряду причин. Важную роль, например, играет то, что арабским госСМИ, связанным с отдельными правительствами и часто ими финансируемым, люди не особо доверяют. Вместо этого они полагаются на новости, публикуемые в соцсетях. Исследование, проведенное расположенным в Вашингтоне Институтом Ближнего Востока, кроме того, выявило, что российские вещатели и их аккаунты в соцсетях гораздо активнее обслуживают свою аудиторию, чем арабоязычные СМИ из самого региона, США или Европы.

Согласно результатам исследования, RT Arabic, например, постит в два-три раза больше сообщений, чем Al Jazeera или BBC. Проявляются также и другие причины. Европейский центр исследований безопасности имени Джорджа Маршалла установил их еще в исследовании от 2021 года, то есть до вторжения России в Украину.

Московская студия RT Arabic Фото: DW