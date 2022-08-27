Приятного аппетита: что предпочитают заказывать на обед эстонцы, латвийцы и литовцы

В последнее время в странах Балтии все чаще обеды для своих сотрудников заказывают работодатели. В Эстонии это стало популярным прежде всего благодаря возможности делать групповые заказы на выгодных условиях и очень широкому выбору предложений.

Статистика Wolt@Work показывает, что гастрономические привычки эстонцев, латышей и литовцев довольно сильно отличаются друг от друга.

В то время как бизнес-клиенты Wolt в Литве в основном заказывают куриную грудку, салат с беконом и поке-боул с лососем,

в Латвии наиболее популярны куриные котлеты, кебабы и яичная лапша,

а в Эстонии предпочитают чизбургеры, хрустящую курицу и пасту карбонара.

Поку-боул с лососем. Снимок иллюстративный Фото: Shutterstock

"Заказ обедов в офис - один из способов показать отношение к сотрудникам. Это помогает работодателю поддерживать маркетинг, и мы рады видеть, что все больше и больше эстонских компаний используют эту возможность", - сказала Лийс Ристал, руководитель Wolt Eesti, по словам которой эту возможность используют различные крупные предприятия, а также начинающие технологические компании.

Одной из компаний, которая активно использует Wolt@Work, является Proekspert. Поскольку команды компании обладают значительной автономией, часто случается так, что о встречах и праздниках, инициированных самими командами, становится известно незадолго до начала.

"Для нас Wolt оказался быстрым и гибким решением. Нас устраивает, что наши мероприятия благодаря Wolt сейчас не требуют предварительной подготовки и при необходимости все SOS-ситуации часто можно разрешить менее чем за час, не выходя из офиса", - заявила офис-ассистент Proekspert Катрина ван дер Валк.