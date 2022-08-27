Возобновится движение 5-го трамвая по маршруту Ильгюциемс-Милгравис

В связи с аварийным состоянием здания на ул. Петерсалас с 6 августа в маршрут были внесены изменения.

Трамваи из Ильгюциемса курсировали по укороченному маршруту до ул. Аусекля, а маршрут из Милгрависа до Саркандаугавы обслуживал автобус 5Т.