С воскресенья, 28 августа, возобновится движение 5-го трамвая по основному маршруту Ильгюциемс-Милгравис, сообщили агентству LETA в Rīgas satiksme.
Возобновится движение 5-го трамвая по маршруту Ильгюциемс-Милгравис
Возобновится движение 5-го трамвая по маршруту Ильгюциемс-Милгравис
В связи с аварийным состоянием здания на ул. Петерсалас с 6 августа в маршрут были внесены изменения.
Трамваи из Ильгюциемса курсировали по укороченному маршруту до ул. Аусекля, а маршрут из Милгрависа до Саркандаугавы обслуживал автобус 5Т.
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