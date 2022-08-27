Представитель российской оппозиции: Путин может пасть в результате дворцового переворота

Возможность народного восстания в России он оценивает как очень низкую - слишком сильно подавлено гражданское общество. Однако Волков убежден, что возможен конфликт элит и что близкие к Путину лица могут организовать "дворцовый переворот". Президент Путин нарушил привычный "уклад жизни" российской элиты.

Он считает убийство дочери русского сторонника войны и известного националиста Александра Дугина "очень важным сигналом" для элиты. Они могут больше не чувствовать себя в безопасности даже в Москве.

"Всем военным преступникам Путина сейчас очень не по себе".

Волков признает, что такие теракты будут продолжаться.

По его словам, выяснить отношение российского общества к войне в Украине невозможно, потому что никто не даст честного ответа на вопрос, за который грозит 15 лет тюрьмы.

Путин потерял связь с реальностью

Оглядываясь назад на приказ Путина о начале полномасштабной войны против Украины, Волков сказал, что не ожидал этого. Потому что нападение привело бы Россию к экономической катастрофе. Более того, военная победа невозможна. Поведение Путина можно объяснить только изоляцией российского президента. В окружении очень узкого круга генералов Путин основывал свое решение "на совершенно ложной информации".