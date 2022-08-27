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Представитель российской оппозиции: Путин может пасть в результате дворцового переворота

rus.tvnet.lv
Представитель российской оппозиции: Путин может пасть в результате дворцового переворота
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Леонид Волков
Леонид Волков Фото: AP/Scanpix

Леонид Волков, российский политик, директор антикоррупционного фонда, основанного Алексеем Навальным, считает, что путинский режим вряд ли переживет войну против Украины. Но война может длиться несколько лет, заявил представитель российской оппозиции в интервью Deutschlandfunk.

Возможность народного восстания в России он оценивает как очень низкую - слишком сильно подавлено гражданское общество. Однако Волков убежден, что возможен конфликт элит и что близкие к Путину лица могут организовать "дворцовый переворот". Президент Путин нарушил привычный "уклад жизни" российской элиты.

Он считает убийство дочери русского сторонника войны и известного националиста Александра Дугина "очень важным сигналом" для элиты. Они могут больше не чувствовать себя в безопасности даже в Москве.

"Всем военным преступникам Путина сейчас очень не по себе".

Волков признает, что такие теракты будут продолжаться.

По его словам, выяснить отношение российского общества к войне в Украине невозможно, потому что никто не даст честного ответа на вопрос, за который грозит 15 лет тюрьмы.

Путин потерял связь с реальностью

Оглядываясь назад на приказ Путина о начале полномасштабной войны против Украины, Волков сказал, что не ожидал этого. Потому что нападение привело бы Россию к экономической катастрофе. Более того, военная победа невозможна. Поведение Путина можно объяснить только изоляцией российского президента. В окружении очень узкого круга генералов Путин основывал свое решение "на совершенно ложной информации".

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