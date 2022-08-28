В столице Ливии после двухлетнего затишья снова начались бои

В субботу вооруженные силы международно признанного правительства попытались оттеснить колонну ополченцев, верных Башаге, которого премьер-министром назначил ливийский парламент.

Поступали сообщения о стрельбе и взрывах в нескольких районах столицы. Над городом поднялись столбы черного дыма.

Дым над столицей после боевых столкновений Фото: Getty Images

Люди из районов боевых действий были эвакуированы. В экстренных службах сообщили, что пострадали несколько больниц.

Миссия ООН в Ливии заявила, что зафиксировала неизбирательные обстрелы жилых кварталов, и призвала к немедленному прекращению огня.

Турция, которая имеет военное присутствие вокруг Триполи и помогла ПНЕ отразить нападение с востока в 2020 году, также призвала к немедленному прекращению огня.

Два премьера

Два года относительного мира сопровождались политическим процессом, который должен был привести к выборам, но в итоге ни к чему не привел. И правительство национального единства под руководством Дбейбы в итоге столкнулось с конкурирующей администрацией под руководством Башаги, которого поддерживает парламент, располагающийся на востоке Ливии.

В субботу силы, связанные с Башагой, пытались захватить Триполи с нескольких направлений, но основные силы повернули обратно на восток в сторону Мисураты, не дойдя до столицы, со ссылкой на очевидцев пишет Рейтер.