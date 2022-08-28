Памятник в парке Победы символизировал то, что часть населения Латвии игнорировала факты истории латвийского государства - такое мнение высказала агентству LETA член Европейского парламента Инесе Вайдере.
Инесе Вайдере: Памятник символизировал то, что часть населения игнорировала факты латвийской истории
Она подчеркнула, что 9 мая 1945 года, когда Россия стала праздновать победу, началась оккупация Латвии, в ходе которой страна разными путями потеряла сотни тысяч своих жителей - они были убиты, депортированы, их жизнь была сломана. Политик выразила сомнение, что та часть населения, которая отмечала праздник у памятника в Пардаугаве, не знала и не понимала этого.
"Возможно, они хотели показать свое превосходство, показать русских "освободителями". Если вы помните советские времена, русский народ был как "большой и мудрый брат", а вот в других так называемых республиках не было таких полноценных людей, как русские. В основном под знаменами советизма и коммунизма была нацистская идеология, в которую входила и русификация", - отметила политик.
Она подчеркнула, что этот символ снесен, и это новый шаг к объединению общества. В Европарламенте указали, что объекты, прославляющие советскую власть и не являющиеся частью мемориала на кладбище, должны были быть убраны уже в конце девяностых годов прошлого века, но в то время не хватало "политического потенциала".
"На мой взгляд, снос этого символа является правильным шагом, который открывает глаза на подлинную историю Латвии тем, кто хотел держать эти глаза закрытыми. Это также дает возможность построить политическую нацию, где на основе государства и латышского языка объединяются не только латыши, но и люди других национальностей, верные этим целям", - отметила Вайдере.
Рассуждая о том, что делать с той частью населения Латвии, которая по-разному выступала против демонтажа памятника в Пардаугаве, Вайдере признала, что это сложный вопрос. По ее мнению, начатая политика должна осуществляться структурированно, несмотря на то, что латышский является единственным национальным языком в повседневной жизни страны.
"Нельзя допустить, чтобы небольшая часть населения Латвии, не знающая латышского языка или не желающая им пользоваться, заставляла других учить и использовать его. Русский язык не является официальным языком Европейского союза (ЕС). Официальные языки - латышский и английский. Также надо вести последовательную работу с частными компаниями, чтобы они отказались от надписей на трех языках - латышском, английском и русском. Латвия находится в ЕС, и надписей на русском быть не должно", - заявила политик.
По мнению депутата Европарламента, необходимо выявить агрессивную часть населения, протестующую против латвийских ценностей. Также следует хорошо подумать, что делать с огромным количеством российских граждан, находящихся в Латвии. По словам Вайдере, если граждане России активно выступают против символов, культуры и языка Латвии, следует использовать тот же подход, что и в других странах - если граждане другой страны агрессивны и не уважают законы этого государства, они должны покинуть его и отправиться в ту страну, ценности которой для них приемлемы.
"На мой взгляд, эту часть населения не следует особо беречь, но им надо дать понять, что Латвия понесла большие потери из-за оккупационной власти, а латыши на своей земле мирились с символами оккупации. Эти жители должны понять, что отступления не будет, потому что мы имеем право создавать наше государство на собственной основе, и к участию в этом приглашаются лояльные Латвии люди других национальностей", - сказала Вайдере.
Что касается выдачи виз и разрешений на временное проживание (ВНЖ) гражданам России, депутат Европарламента заявила, что в этом вопросе следует подходить очень строго. По ее мнению, это должны быть редкие исключительные случаи, когда Латвия будет выдавать визы или ВНЖ гражданам России. Если человек выучил латышский язык в течение пяти лет и выполняет важную, ценную деятельность в стране, то можно продлить ВНЖ. Вайдере подчеркнула, что люди, однажды получившие ВНЖ, не могут надеяться на то, что это будет длиться вечно, ведь таких гарантий никто не давал. Владельцы ВНЖ должны быть готовы к тому, что он не будет продлен.
Политик также отметила, что впереди у Европарламента большая работа в связи с туристическими визами, которая инициирована группой энтузиастов. Группа начала борьбу за то, чтобы гражданам России не выдавались туристические визы в Шенгенской зоне. Некоторые из этих людей поддерживают Путина и войну в Украине. По мнению политика, пока в Украине идет война и гибнут мирные жители, сторонникам режима недопустимо развлекаться на Ривьере или на набережной Риги. На вопрос, удастся ли на уровне ЕС договориться об отказе от выдачи туристических виз гражданам России, Вайдере ответила, что это будет сложная задача, но над ней надо работать.
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