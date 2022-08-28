Инесе Вайдере: Памятник символизировал то, что часть населения игнорировала факты латвийской истории

"На мой взгляд, эту часть населения не следует особо беречь, но им надо дать понять, что Латвия понесла большие потери из-за оккупационной власти, а латыши на своей земле мирились с символами оккупации. Эти жители должны понять, что отступления не будет, потому что мы имеем право создавать наше государство на собственной основе, и к участию в этом приглашаются лояльные Латвии люди других национальностей", - сказала Вайдере.

Что касается выдачи виз и разрешений на временное проживание (ВНЖ) гражданам России, депутат Европарламента заявила, что в этом вопросе следует подходить очень строго. По ее мнению, это должны быть редкие исключительные случаи, когда Латвия будет выдавать визы или ВНЖ гражданам России. Если человек выучил латышский язык в течение пяти лет и выполняет важную, ценную деятельность в стране, то можно продлить ВНЖ. Вайдере подчеркнула, что люди, однажды получившие ВНЖ, не могут надеяться на то, что это будет длиться вечно, ведь таких гарантий никто не давал. Владельцы ВНЖ должны быть готовы к тому, что он не будет продлен.

Политик также отметила, что впереди у Европарламента большая работа в связи с туристическими визами, которая инициирована группой энтузиастов. Группа начала борьбу за то, чтобы гражданам России не выдавались туристические визы в Шенгенской зоне. Некоторые из этих людей поддерживают Путина и войну в Украине. По мнению политика, пока в Украине идет война и гибнут мирные жители, сторонникам режима недопустимо развлекаться на Ривьере или на набережной Риги. На вопрос, удастся ли на уровне ЕС договориться об отказе от выдачи туристических виз гражданам России, Вайдере ответила, что это будет сложная задача, но над ней надо работать.