Почему парк Победы в Пардаугаве не будет переименован? Рассказываем его историю

С 22 августа в парке Победы проходил демонтаж советского памятника. В конце прошлой недели были демонтированы три статуи советских солдат и статуя женского образа, в свою очередь 25 августа пал последний элемент комплекса - 79-метровый обелиск. После вторжения России в Украину актуальным стал вопрос, можно ли переименовать советский памятник в парке Победы и сам парк. Портал Apollo.lv рассказывает, какова история парка и как возникло его название.
Парку Победы уже более 100 лет. Его начали создавать в 1909 и закончили в 1910 году. Его назвали Петровским парком в честь российского императора Петра I.
Только спустя какое-то время он получил название парк Победы. Так как в нем находился так называемый памятник Победы, может показаться, что название появилось после советской оккупации в 1940 году.
На самом деле парк был назван так в 1923 году. К четвертой годовщине победы над войсками Бермонта парк был переименован в площадь Победы. Именно в Пардаугаве велись самые ожесточенные бои за свободу Латвии.
В южной половине парка проводили военные парады, а также IX Всеобщий латышский Праздник песни в 1938 году.
Президент Карлис Улманис планировал создать монументальный стадион с 25 тысячами сидячих мест для Праздника песни, а также башню и аллею Победы, однако Вторая мировая война поставила на этих планах точку.
После оккупации Латвии, 3 февраля 1946 году советские власти исполнили в парке смертный приговор, публично повесив семерых начальников немецкой армии и SS.
В 1961 году парк был назван Парком XXII конгресса Коммунистической партии Советского Союза. Никита Хрущев на 22-м конгрессе СССР объявил о строительстве коммунизма в СССР, поэтому в парке были созданы пруд, газоны, посажены деревья.
Почти 40 лет спустя, 5 ноября 1985 года в месте, где были повешены начальники, открыли 79-метровый обелиск, известный как советский памятник в Пардаугаве.
Его официальное название - "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков". Так парк повторно получил название парк Победы.
Принимая во внимание, что историческое название парка связано с победой над войсками Бермонта, менять название не планируется, подтвердили в Рижской думе.
Совет по памятникам Рижской думы 29 апреля поддержал идею переименовать памятник в парке Победы, однако долгое время не выступал с предложениями по поводу нового названия. 16 июня Сейм принял закон, предусматривающий демонтаж прославляющих советских режим объектов до 15 ноября.
Процесс продвинула вперед выраженная 14 июля правительством поддержка демонтажу на территории Латвии 69 прославляющих советский и нацистский режим памятников, памятных знаков, памятных мест и других объектов.
Два месяца спустя, 22 августа, был начат демонтаж комплекса памятника в парке Победы.
Рижская дума заранее проинформировала, что во вторник будет начат ввоз тяжелой техники на территорию объекта, однако дробление памятника шло довольно быстро. Демонтаж комплекса скульптур памятника начался во вторник сносом трех статуй советских солдат и продолжился в среду сносом статуи женского образа.
Галерея: Снос обелиска в Пардаугаве
Днем 25 августа в парке Победы окончательно был повален крупнейший в Латвии и Балтии памятник советских времен.
Он упал в пруд 16:43 спустя почти семь часов работы. Собравшиеся наблюдатели встретили падение обелиска овациями.
После демонтажа обелиска полиция быстро восстановило движение по ближайшим улицам, однако перемещение пешеходов по-прежнему значительно ограничено, приближаться к остаткам памятника нельзя.
Галерея: В Пардаугаве демонтируют скульптуры солдат
Что будет находиться на месте памятника в дальнейшем?
По возможности скорее там планируется создать площадку для игр и отдыха детей и подростков, сообщил 25 августа на пресс-конференции мэр Риги Мартиньш Стакис.
Он пояснил, что это краткосрочный план, и что место отдыха можно было бы создать в течение следующего года, как только нынешние строители закончат доверенную им работу.
В свою очередь о долгосрочных планах для этого места еще ожидается дискуссия, указал политик.
Стакис отметил, что по закону освобожденную территорию нужно привести в порядок до 30 июня 2023 года, однако он допускает, что эти работы завершатся быстрее.
Исполнительный директор Риги Янис Ланге рассказал, что первоначальные планы реализовались - обелиск памятника упал в сторону пруда - идеально в запланированном направлении.
В связи с тем, что должно находиться на месте памятника, премьер-министр Кришьянис Кариньш отметил, что выслушал разные мнения, однако, по его мнению, идее нужно позволить стабилизироваться, чтобы большая часть общества согласилась с избранным решением. Кариньш отметил, что в этом случае возможности будут обширными, однако главное - факт, что у Латвии будет выбор, а не "диктат оккупационной власти".
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