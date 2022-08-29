Почему парк Победы в Пардаугаве не будет переименован? Рассказываем его историю

Парку Победы уже более 100 лет. Его начали создавать в 1909 и закончили в 1910 году. Его назвали Петровским парком в честь российского императора Петра I.

Только спустя какое-то время он получил название парк Победы. Так как в нем находился так называемый памятник Победы, может показаться, что название появилось после советской оккупации в 1940 году.

На самом деле парк был назван так в 1923 году. К четвертой годовщине победы над войсками Бермонта парк был переименован в площадь Победы. Именно в Пардаугаве велись самые ожесточенные бои за свободу Латвии.

В южной половине парка проводили военные парады, а также IX Всеобщий латышский Праздник песни в 1938 году.

Президент Карлис Улманис планировал создать монументальный стадион с 25 тысячами сидячих мест для Праздника песни, а также башню и аллею Победы, однако Вторая мировая война поставила на этих планах точку.

После оккупации Латвии, 3 февраля 1946 году советские власти исполнили в парке смертный приговор, публично повесив семерых начальников немецкой армии и SS.