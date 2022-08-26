Уникальные видео: демонтаж памятника в Пардаугаве вблизи

Видео: Первый день демонтажа

Видео: Второй день демонтажа

Напомним, в четверг, 25 августа, в Пардаугаве, в парке Победы, снесли самый большой памятник советской эпохи в Латвии и Балтии, демонтировав последний элемент комплекса - 79-метровый обелиск, вершину которого украшали звезды.

Демонтаж стелы длился примерно семь часов, падение вызвало грохот и сильный всплеск воды в бассейне. Падение обелиска, посвященного советской армии, собравшиеся наблюдатели встретили аплодисментами.

Монументальный мемориальный комплекс демонтировали в течение трех дней. Во вторник, 23 августа, были убраны статуи трех воинов, в среду, 24 августа, была обрушена фигура женщины, а утром в четверг начались подготовительные работы для последнего этапа демонтажа памятника.

К месту демонтажа памятника потихоньку подходили люди, но большого скопления вокруг огороженной и усиленно охраняемой территории не наблюдалось. Видимых провокаторов или иных лиц, выражающих недовольство происходящим, не замечено.

Согласно информации на сайте rigaspieminekli.lv, "Памятник советским воинам - освободителям советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" был установлен в парке Победы в 1985 году.

Вопрос о том, уместен ли в Латвии памятник советской армии, стал особенно актуальным с началом войны России против Украины.