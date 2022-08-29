Федеральная служба безопасности (ФСБ) России выступила с заявлением, что в подготовке убийства дочери философа Александра Дугина Дарьи Дугиной участвовал еще один человек - гражданин Украины Богдан Цыганенко 1978 года рождения, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".
ФСБ России заявила о еще одном соучастнике убийства Дарьи Дугиной
Согласно заявлению ФСБ, Цыганенко - "член украинской диверсионно-террористической группы", который "готовил" убийство Дарьи Дугиной.
По версии спецслужбы, он обеспечил гражданку Украины Наталью Вовк поддельными документами и автомобильными номерами, а также "совместно с Вовк осуществил сборку" бомбы на юго-западе Москвы. Наталью Вовк, напомним, считают исполнительницей убийства.
ФСБ сообщила, что Богдан Цыганенко приехал в Россию транзитом через Эстонию и покинул территорию государства за день до убийства Дугиной.
Ранее сообщалось, что Дарья Дугина погибла 20 августа в результате взрыва автомобиля, на котором она поздно вечером уезжала с фестиваля "Традиция" в Подмосковье.
22 августа ФСБ России заявила о раскрытии убийства российской журналистки и дочери философа Александра Дугина Дарьи. В ведомстве утверждают, что покушение подготовили и совершили спецслужбы Украины.
В свою очередь украинская сторона отвергла версию ФСБ о том, что за убийством Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!