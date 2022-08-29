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Видео ⟩ Подростки устроили конфликт в рижском McDonald's; полиция начала административный процесс

TVNET rus.tvnet.lv
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Подростки устроили конфликт в рижском McDonald's; полиция начала административный процесс
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Подростки конфликтуют в ресторане McDonald's
Подростки конфликтуют в ресторане McDonald's Фото: kadrs no video

В соцсетях распространяется видео, на котором запечатлено, как в ресторане быстрого питания McDonald's в Риге на прошлой неделе произошел инцидент между охранником и подростком. Представитель Госполиции указала порталу TVNET, что в связи с произошедшим начат административный процесс за мелкое хулиганство.

Как свидетельствует опубликованное в соцсетях видео, подростки пошли в McDonald's на улице Меркеля в Риге и запечатлели посещение на видео. У дверей их встретил охранник, на которого молодой человек напал. Это видео распространилось не только в Twitter, но и в Telegram и в других соцсетях.

Внимание! На видео звучит ненормативная лексика!

Сначала представитель Госполиции Гита Гжибовска указала порталу TVNET, что стражи порядка информацию в связи с этим случаем не получали, но позднее уточнила сведения, указав, что в субботу, 27 августа, сотрудники Госполиции получили информацию об этом конфликте.

"Информация о нанесении телесных повреждений сотруднику ресторана не подтвердилась. Однако в субботу в этом ресторане зарегистрирован конфликт, в связи с чем был начат административный процесс за мелкое хулиганство", - указала представитель полиции.

Стражи порядка уже выяснили личность возможного виновного.

TVNET утром в понедельник связался с представителями McDonald's и попросил предоставить комментарий в связи с произошедшим. Предприятие инцидент пока не прокомментировало.

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