Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) возбудило уголовное дело в отношении Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi ("Недвижимость Министерства земледелия", ZMNĪ), подтвердили в KNAB.
KNAB возбудил дело в связи с "Недвижимостью Министерства земледелия"
Возбуждено уголовное дело по подозрению в готовящемся злоупотреблении служебным положением в корыстных целях, а также в совершении данного уголовного преступления.
В рамках уголовного процесса 14 июня проводились уголовно-процессуальные действия.
В настоящее время идет активная фаза досудебного расследования, и KNAB дополнительных комментариев не дает.
Как сообщает LTV, дело возбуждено против руководителя ZMNĪ Роберта Дилбы и члена правления Сергея Зыкина.
Как сообщили агентству LETA в Минземледелия, Зыкин отстранен от должности 11 августа, а Дилба прекращает трудовые отношения на основании заявления от 31 августа и передаст дела временному правлению.
100% долей капитала ZMNĪ принадлежат государству, и держателем государственных долей капитала является Минземледелия.
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