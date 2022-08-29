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KNAB возбудил дело в связи с "Недвижимостью Министерства земледелия"

rus.tvnet.lv/LETA
KNAB возбудил дело в связи с "Недвижимостью Министерства земледелия"
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Логотип KNAB. Иллюстративное фото
Логотип KNAB. Иллюстративное фото Фото: LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) возбудило уголовное дело в отношении Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi ("Недвижимость Министерства земледелия", ZMNĪ), подтвердили в KNAB.

Возбуждено уголовное дело по подозрению в готовящемся злоупотреблении служебным положением в корыстных целях, а также в совершении данного уголовного преступления.

В рамках уголовного процесса 14 июня проводились уголовно-процессуальные действия.

В настоящее время идет активная фаза досудебного расследования, и KNAB дополнительных комментариев не дает.

Как сообщает LTV, дело возбуждено против руководителя ZMNĪ Роберта Дилбы и члена правления Сергея Зыкина.

Как сообщили агентству LETA в Минземледелия, Зыкин отстранен от должности 11 августа, а Дилба прекращает трудовые отношения на основании заявления от 31 августа и передаст дела временному правлению.

100% долей капитала ZMNĪ принадлежат государству, и держателем государственных долей капитала является Минземледелия.

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