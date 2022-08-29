Правительство будет быстро продвигать законопроект об искоренении двуязычия

Министерство юстиции подготовило предложение по решению упомянутых проблем с использованием русского языка, сообщил Домбрава. Это предложение было поддержано и одобрено на заседании коалиции.

Как отметил Борданс, закон обеспечит статус латышского языка как государственного де-факто, а не только "на бумаге". Постановление "оживит" использование государственного языка в Латвии, а в исключительных случаях будет предусмотрено использование одного из языков ЕС, отметил министр.

Политик выразил надежду, что к 1 октября, дате выборов в Сейм, закон хотя бы будет передан в Сейм, если не принят в окончательном чтении.

По словам Домбравы, этот вопрос долгое время был одним из приоритетов НО, чего "другие партнеры не слышали". "Надо понять, что здесь нет и не части русского мира", - сказал депутат, добавив, что последуют решения и правила Кабинета министров.