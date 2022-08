Съемки сериала с Натали Портман приостановили из-за угроз от наркодилеров

В Балтиморе (штат Мэриленд, США) команда стримингового сервиса Apple TV+ приостановила съемки сериала "Леди в озере" (The Lady in the Lake) с Натали Портман в главной роли. Все - из-за угроз от местных жителей. Об этом сообщает издание "Правила жизни" со ссылкой на The Baltimore Banner.