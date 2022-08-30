Съемки сериала с Натали Портман приостановили из-за угроз от наркодилеров

Производство проекта стартовало в апреле, планировалось, что оно будет длиться до октября. Но все изменилось из-за банды местных наркоторговцев, которые потребовали прекратить съемки.

Злоумышленники сначала требовали у авторов проекта 50 тысяч долларов, обещая взамен оставить всех в покое, однако продюсеры не согласились.

В пятницу наркодилеры пригрозили "кого-нибудь застрелить", если съемки не прекратятся. В связи с этим команда сериала приостановила производство и в настоящее время находится в поисках новой локации.

"Леди в озере" - экранизация одноименного романа балтиморской писательницы Лауры Липпман. Его действие происходит в 1966 году. Произведение повествует о домохозяйке (главная роль - Натали Портман), которая становится журналистом-расследователем, чтобы раскрыть загадочное убийство.