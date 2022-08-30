"Они буквально убили меня": Бритни Спирс откровенно рассказала о жизни под опекой

Певица рассказала, что ее стыдили за тело, а отец каждый день говорил, что она толстая и заставлял ходить в спортзал. В целом, по словам Бритни, Джеймс Спирс часто унижал ее.

"Мне каждый день говорили, что я толстая, что мне нужно ходить в спортзал… Я не помню, чтобы я когда-то еще чувствовала себя такой деморализованной, как тогда… Они заставляли меня чувствовать себя никем. Я соглашалась со всем, потому что мне было страшно", - приводит издание слова певицы.

Согласно словам Бритни Спирс, семья буквально эксплуатировала ее, заставляя работать семь дней в неделю: "Все, что я помню, это то, что я должна была делать то, что мне сказали".

Знаменитость призналась, что даже думала сбежать со своим тайным бойфрендом. У влюбленных был план, согласно которому Спирс должна была покинуть США. Однако он так и не был воплощен в жизнь.