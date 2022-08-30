На прошлой неделе в российских пропагандистских программах очень много внимания было уделено сносу памятника воинам советской армии в Риге, что трактовалось как откровенно недружественный жест по отношению к России, и звучали угрозы в адрес латвийских официальных лиц. Пропагандисты широко рассматривали тему убийства Дарьи Дугиной, используя это убийство как подтверждение того, что Украина является террористическим государством, с которым невозможны никакие переговоры. Также звучали все более агрессивные призывы к нанесению ракетных ударов по центрам принятия решений в Киеве и заявления о том, что НАТО напрямую вовлечено в войну на Украине и хочет открытой конфронтации с Россией.
За занавесом: пропагандисты грозят латвийским должностным лицам
Российские пропагандисты по мере того, как война затягивается и общество начинает уставать, ищут новые способы и дальше разжигать ненависть у населения как к Украине, так и к западному миру, особенно к США, Германии и Великобритании. Наряду со сносом памятника в парке Победы, в повестке дня политической агитации с новой силой всплывают сюжеты о возрождении фашизма в Латвии и подавлении русскоязычного населения.
Россия должна наказать Латвию
Различные российские пропагандистские программы несколько дней подряд показывали большие сюжеты из Риги о демонтаже памятника в парке Победы. Неоднократно демонстрировался один и тот же кадр, на котором русская женщина выкрикивала: "фашизм не пройдет". Также неоднократно показывались кадры задержания полицией нарушителей. Пропагандисты поспешили напомнить, что заборы из колючей проволоки, задержания людей полицией и лай собак были практикой нацистской Германии 1930-х годов.
Ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева заявила, что снос памятника советским воинам произошел самым оскорбительным и унизительным для России способом, это плевок в лицо всем россиянам и оскорбление памяти погибших во Второй мировой войне. Были также ложные утверждения о том, что к сносу памятника были привлечены украинские добровольцы. Различные "эксперты", от журналистов и политологов до военных, подчеркивали, что в Латвии переписывается история и оспариваются итоги Второй мировой войны. Все это сопровождалось такими выражениями, как "нацистская вакханалия" и "волна русофобии". Все участники пропагандистских программ единогласно высказали мнение, что страны Балтии являются очагом европейского нацизма и подогревают такие настроения во всей Европе.
Скандально известный своими агрессивными и шовинистскими высказываниями военный эксперт Игорь Коротченко заявил даже, что действия Латвии по сносу памятника в парке Победы следует рассматривать как объявление войны России и что это оскорбление для каждого россиянина. Коротченко выступил с открытой угрозой латвийским чиновникам, особенно министру обороны Артису Пабриксу: "Я абсолютно уверен, что это не останется безнаказанным. Как, в каком формате - политическом, военном или каком-то другом - и как ответит Россия, будет решать наша верховная власть. Я хочу обратиться к каждому латвийскому политику, который принимал решение и организовывал это, и сказать одно: мы будем помнить каждого из вас поименно, начиная с министра обороны Пабрикса и всех остальных. И это не будет ни прощено, ни забыто. Вы ответите за это. Сидите и ждите!"
Хотя другие участники пропагандистских программ не высказывали открытых угроз, доминирующий посыл был один: Россия должна наказать Латвию, причем сделать это нужно дипломатическим и экономическим путем, разорвав все экономические связи с нашей страной. Отметим, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту сноса памятника.
Пропагандисты Евгений Попов и Владимир Соловьев, ссылаясь на заявление президента Латвии Эгила Левитса о том, что Латвия должна разобраться с многочисленным нелояльным государству русским населением, утверждали, что Латвия готова строить концлагеря для русскоязычных, считающихся нелояльными. В программе "60 минут" был показан сюжет из Литвы, в котором "журналистка" утверждала, что, если вас считают нелояльным к власти, вашу банковскую карту блокируют. Также было заявлено, что выборы во всех странах Балтии куплены, то есть голоса куплены и деньгами, и алкоголем, в результате чего во всех трех странах у власти оказалась пронацистская клика. Жители не могут протестовать, потому что всех, кто выражает альтернативное мнение, арестовывают и сажают в тюрьму.
Соловьев в свойственной ему циничной манере заявил, что Россия должна перенять опыт израильской разведки "Моссад" в выслеживании нацистов. Россия должна преследовать нацистов, в том числе в странах Балтии, а также вылавливать российских оппозиционеров, приравненных к предателям Родины, где бы они ни находились.
Программа переселения латвийских русских
В двух разных программах - "60 минут" и "Вечер с Владимиром Соловьевым" - транслировались интервью с послом России в Латвии Михаилом Ваниным, в которых посол сетовал на сложную жизнь в Латвии и на огромное давление со стороны Латвийского государства, с которым посольству приходится сталкиваться, например, оскорбительные плакаты и демонстрацияи, которым не препятствуют. Ванин также заявил, что сотрудники посольства регулярно получают звонки и письма с угрозами.
В интервью с послом появился новый посыл, который до сих пор не доминировал в кремлевских нарративах. Ванин заявил, что Российское государство должно создать специальную программу помощи латвийским русским, желающим спастись от режима апартеида в Латвии, и поощрять, в том числе финансово, переселение русскоязычных в Россию. Слова посла были восприняты с большим энтузиазмом участниками пропагандистских программ, заявивших, что такая программа переселения должна стать приоритетной в России. Это долг России перед соотечественниками, и это будет взаимовыгодная мера, так как Россия получит высококвалифицированных и образованных налогоплательщиков.
Спекуляции вокруг смерти Дугиной
Убийство Дарьи Дугиной, дочери ультраправого пропагандиста Александра Дугина, стало настоящей находкой для российских пропагандистов. Широко тиражировались истории о предполагаемой убийце Дугиной, украинке из рядов "Азова", которая после совершения убийства якобы бежала в Эстонию. Соловьев, Скабеева, Попов и другие неустанно утверждают, что убийство Дугиной было хорошо спланированной операцией спецслужб трех стран - Украины, Великобритании и Эстонии. В результате все более громко об Украине говорится как о террористическом государстве, с которым невозможны переговоры. Утверждается также, что убийство Дугиной было заказано и инспирировано западными спецслужбами, тем самым разжигая в местном обществе еще большую ненависть к "коллективному Западу".
В пропагандистских программах также озвучивалась версия, что Дугина была убита из-за того, что работала над важным журналистским расследованием, которое якобы было связано с незаконной добычей урана французским правительством в некоторых африканских странах. Вторая причина устранения Дугиной связывается с ее деятельностью в политической группе с Россией в центре, которая хочет реформировать ООН, чтобы стать лидером в этой международной организации.
Между тем Украина категорически отрицает свою причастность к убийству Дугиной. И западные аналитики, и кремлевские оппозиционеры считают, что настоящим организатором убийства является Федеральная служба безопасности России. В интервью газете "Diena" глава Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс заявил: "Я думаю, совершенно ясно, что это не украинцы. (...) В принципе, я вижу три направления, как Россия может это эксплуатировать: для обоснования массированных ракетных ударов, против "Азова" и как обоснование репрессий внутри страны, хотя последнее мне кажется наименее вероятным".
С другой стороны, находящийся в изгнании российский политолог Андрей Пионтковский считает, что убийство Дугиной - это сигнал ее отцу Александру Дугину не переходить красные линии. Дугин не раз высказывался о том, что Россия действует в Украине слишком слабо и что нужны гораздо более решительные действия. Пионтковский отмечает, что в России достаточно много ультраправых, которые критикуют Путина за то, что он недостаточно жесток на Украине, а убийство Дугиной - это предупреждение не переходить красную черту.
Западные страны также могут быть легитимной целью
Пропагандисты постоянно подчеркивают, что с Россией воюют все страны НАТО. Их причастность подтверждается как поставками оружия в Украину, так и обучением украинских солдат. Также, по мнению Скабеевой, присуждение высокой награды генералу США является прямым подтверждением того, что США участвуют в войне. Поэтому западные страны также могут стать законной мишенью для атаки России. Соловьев четко подчеркивает, что если Украина - террористическая страна, то места подготовки ее солдат за границей должны считаться базами подготовки террористов и могут подвергаться ракетным ударам России.
В сообщениях российских пропагандистов чувствуется некоторая неприязнь к слишком "мягким" действиям на Украине. Конечно, Путина открыто никогда не критикуют и на него ссылаются как на высшую инстанцию практически по всем вопросам, однако пропагандисты снова и снова твердят о том, что России следует действовать гораздо жестче - наносить прямые ракетные удары по центрам принятия решений в Киеве, отключить электричество, интернет, водудля неоккупированной части Украины.
В своих месседжах пропагандисты также говорят о невозможности каких-либо переговоров с Украиной и любых попыток заключить перемирие, многократно подчеркивая, как мантру, что с Украиной как террористическим государством невозможны никакие переговоры, и нужна только полная победа, то есть оккупация всей территории Украины.
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