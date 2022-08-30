​За занавесом: пропагандисты грозят латвийским должностным лицам

Скандально известный своими агрессивными и шовинистскими высказываниями военный эксперт Игорь Коротченко заявил даже, что действия Латвии по сносу памятника в парке Победы следует рассматривать как объявление войны России и что это оскорбление для каждого россиянина. Коротченко выступил с открытой угрозой латвийским чиновникам, особенно министру обороны Артису Пабриксу: "Я абсолютно уверен, что это не останется безнаказанным. Как, в каком формате - политическом, военном или каком-то другом - и как ответит Россия, будет решать наша верховная власть. Я хочу обратиться к каждому латвийскому политику, который принимал решение и организовывал это, и сказать одно: мы будем помнить каждого из вас поименно, начиная с министра обороны Пабрикса и всех остальных. И это не будет ни прощено, ни забыто. Вы ответите за это. Сидите и ждите!"

Хотя другие участники пропагандистских программ не высказывали открытых угроз, доминирующий посыл был один: Россия должна наказать Латвию, причем сделать это нужно дипломатическим и экономическим путем, разорвав все экономические связи с нашей страной. Отметим, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту сноса памятника.