Насколько Латвии нужен обязательный военный призыв, как снос памятника в Пардаугаве повлияет на внутреннюю безопасность страны, как Латвия может помочь Украине - все это, а также другие темы будут обсуждаться в эфире, где сойдутся экс-министр внутренних дел и полковник запаса Национальных вооруженных сил (НВС).
Кто вам платит? Дебаты ⟩ Голубева и Раев: обязательный призыв, война в Украине и внутренняя безопасность
Голубева и Раев: обязательный призыв, война в Украине и внутренняя безопасность
Уже третий выпуск сезона "Кто вам платит?/Дебаты". Мы продолжаем говорить о самом важном и актуальном с теми, кто хочет следующие четыре года влиять на то, что происходит в Латвии. Уже 1 октября пройдут выборы в 14-й Сейм.
Гости эфира:
- Мария Голубева - депутат Рижской думы, баллотируется от "Для развития/За!";
- Игорь Раев - полковник запаса НВС, баллотируется от "Объединенного списка".
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