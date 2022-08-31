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Кто вам платит? Дебаты ⟩ Голубева и Раев: обязательный призыв, война в Украине и внутренняя безопасность

Артем Липин rus.tvnet.lv
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Голубева и Раев: обязательный призыв, война в Украине и внутренняя безопасность
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Ведущие "Кто вам платит? Дебаты" Артём Липин и Вадим Радионов.
Ведущие "Кто вам платит? Дебаты" Артём Липин и Вадим Радионов. Фото: TVNET

Насколько Латвии нужен обязательный военный призыв, как снос памятника в Пардаугаве повлияет на внутреннюю безопасность страны, как Латвия может помочь Украине - все это, а также другие темы будут обсуждаться в эфире, где сойдутся экс-министр внутренних дел и полковник запаса Национальных вооруженных сил (НВС).

Уже третий выпуск сезона "Кто вам платит?/Дебаты". Мы продолжаем говорить о самом важном и актуальном с теми, кто хочет следующие четыре года влиять на то, что происходит в Латвии. Уже 1 октября пройдут выборы в 14-й Сейм.

Гости эфира:

  • Мария Голубева - депутат Рижской думы, баллотируется от "Для развития/За!";
  • Игорь Раев - полковник запаса НВС, баллотируется от "Объединенного списка".

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