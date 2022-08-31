Кто вам платит? Дебаты ⟩ Голубева и Раев: обязательный призыв, война в Украине и внутренняя безопасность

Уже третий выпуск сезона "Кто вам платит?/Дебаты". Мы продолжаем говорить о самом важном и актуальном с теми, кто хочет следующие четыре года влиять на то, что происходит в Латвии. Уже 1 октября пройдут выборы в 14-й Сейм.