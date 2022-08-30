Фото ⟩ В Тарту аккумулятор взятого напрокат велосипеда взорвался во время движения

Поездка на взятом напрокат электровелосипеде длилась несколько минут, когда на улице Кюйни у универмага из-под рамы велосипеда начал валить белый дым. «Когда я это увидел, я сразу же слез с велосипеда, и через некоторое время раздался хлопок», – рассказывает ехавший на велосипеде студент.

Спасатели прибыли на место через несколько минут и потушили дымящийся велосипед. "Очевидно, литиевый аккумулятор по какой-то причине пришел в негодность, а затем загорелся", – рассказал Tartu Postimees один из спасателей, работавших на месте происшествия. Он добавил, что о подобных инцидентах с электровелосипедами раньше не слышал. "Похожий инцидент был с одним самокатом, но я никогда не видел, чтобы велосипеды так загорались", – уточнил он.