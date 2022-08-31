В Санкт-Петербурге поженятся русские Джонни Депп и Анджелина Джоли

34-летний Игорь Ректор и 27-летняя Екатерина Кирпичникова официально сменили имена на Джонни Депп и Анджелина Джоли.

Они хотели, чтобы об их свадьбе узнали все.

"Сейчас такое время, что каждый креативит как может. Мы оба люди креативные и достаточно рисковые, при этом нам интересна медийность. Сейчас таланта недостаточно, чтобы стать известным. Нужно еще и хорошо продаваться, иначе о твоем таланте никто просто не узнает. Мы хотим, чтобы о нашей свадьбе услышали многие", - рассказал русский Джонни Депп.

Российский Джонни Депп оказался художником и дизайнером, а его возлюбленная - психологом. Они познакомились на тренинге личностного роста и встречались целых четыре года, а потом молодой человек сделал избраннице предложение. После этого паре пришла мысль сменить имена. В пиар-агентстве, куда жених и невеста обратились за идеей, посоветовали именно такие имена. Свадьба состоится 8 сентября.