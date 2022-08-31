Видео ⟩ "Непрофессионально": на видео попала попытка Ирана захватить американское судно

В заявлении Центрального командования ВМС США говорится, что американский корабль поздно вечером проходил через Персидский залив, когда заметил судно Корпуса стражей исламской революции, пытавшееся захватить корабль США.

USS Thunderbolt, прибрежный патрульный корабль ВМС США, находился в Персидском заливе и немедленно отреагировал на инцидент.

Как только ВМС США отреагировали, через несколько часов иранский корабль покинул территорию. Генерал Майкл Курила из Центрального военно-морского командования заявил, что профессионализм и компетентность экипажа корабля удержали Иран от незаконной деятельности.

"Этот инцидент еще раз демонстрирует продолжающуюся дестабилизирующую, незаконную и непрофессиональную деятельность Ирана на Ближнем Востоке", - добавил он.

Быстроходные корабли и катера Революционной гвардии Ирана в прошлом также приближались к кораблям США.