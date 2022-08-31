Польская армия намерена стать сильнейшей в Европе

Польша твердо привержена идеи создания сильнейших сухопутных войск в Европе. В настоящее время польские солдаты учатся обращаться с американскими танками Abrams, которые вскоре войдут в состав вооружения польской армии.

Американские солдаты и военная техника постоянно находятся в Польше с 2017 года для укрепления восточного фланга НАТО. Польское правительство подписало контракты с США на закупку 250 новых и 116 бывших в употреблении тяжелых танков Abrams и другой техники на общую сумму 4,7 миллиарда долларов.

Польша получит все танки в течение четырех лет. Также будут заменены те танки, которые остались в польском арсенале с советских времен и переданы Варшавой в дар Украине.

Польша также подписала контракт на 5,8 миллиарда долларов с Южной Кореей на закупку современной боевой техники. Польша купит 180 танков и 212 гаубиц. Польша также купит у Сеула 12 легких реактивных истребителей. Польская армия получит первые танки и гаубицы уже в этом году.

Польское правительство также планирует инвестировать значительные суммы в развитие вооруженных сил. В следующем году на оборону планируется потратить три процента валового внутреннего продукта, а в этом году на нее выделено 12,5 млрд евро.

На обновление вооруженных сил к 2035 году планируется потратить 115 миллиардов долларов.

В марте польское правительство также утвердило новый закон о национальной обороне, который предусматривает удвоение численности вооруженных сил до 300 000 человек. Если этот план осуществится, Польша будет иметь одну из крупнейших армий в Европе.