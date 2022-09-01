В Испании огромной градиной убило маленькую девочку

В регионе Жирона вечером во вторник, 10 августа, прошла 10-минутная буря. За это время пострадали крыши, провода электричества и окна.

Размер града достигал 10 сантиметров в диаметре и попал по ребенку. 20-месячная девочка была перевезена в больницу в Жироне, но позже умерла от полученных травм.

En concret, el nostre observador de la XOM a la Bisbal d'Empordà (el Baix Empordà) ha registrat un diàmetre màxim de pedra de fins a uns 10 cm. pic.twitter.com/oCpUQlRKfL — Meteocat (@meteocat) August 30, 2022

"Град падал только 10 минут, и это были 10 полных ужаса минут", - описала ситуацию советница правительства Каталонии.

Президент Каталонии Пере Арагонес назвал это событие трагическим.