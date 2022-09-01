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В Испании огромной градиной убило маленькую девочку

rus.tvnet.lv
В Испании огромной градиной убило маленькую девочку
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Такой град выпал в Испании
Такой град выпал в Испании Фото: @meteocat/Twitter.com

В Испании огромная градина упала малышу на голову, ребенок от полученных травм скончался. Еще 50 человек в Каталонии сообщили о травмах - ушибах и переломах, сообщает ВВС.

В регионе Жирона вечером во вторник, 10 августа, прошла 10-минутная буря. За это время пострадали крыши, провода электричества и окна.

Размер града достигал 10 сантиметров в диаметре и попал по ребенку. 20-месячная девочка была перевезена в больницу в Жироне, но позже умерла от полученных травм.

"Град падал только 10 минут, и это были 10 полных ужаса минут", - описала ситуацию советница правительства Каталонии.

Президент Каталонии Пере Арагонес назвал это событие трагическим.

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